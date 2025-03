Le canada et l’australie développent un radar pour détecter les missiles dans l’arctique

Le Canada et l’Australie ont convenu de développer un système radar avancé pour détecter les missiles dans l’Arctique, pour une valeur d’environ 6 milliards de dollars canadiens (4,2 milliards de dollars américains), dans le cadre des efforts d’Ottawa visant à renforcer sa souveraineté et sa sécurité.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a annoncé ce partenariat avec l’Australie lors de sa visite dans le territoire du Nunavut, dans l’Arctique, dans le cadre d’une tournée incluant Paris et Londres. Selon l’accord, les deux pays collaboreront au développement d’une technologie de radar avancée au-delà de l’horizon, un système doté de capacités de surveillance à longue portée et de suivi des menaces, visant à détecter et dissuader toute menace potentielle dans le Nord.

Carney a affirmé que le gouvernement canadien investirait 420 millions de dollars pour renforcer le déploiement des forces armées canadiennes dans l’Arctique et assurer leur présence toute l’année. Le Premier ministre a également annoncé une série de mesures de soutien au territoire du Nunavut, qui s’étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés et constitue la majeure partie de l’archipel arctique canadien.

Ces décisions interviennent dans un contexte de guerre commerciale croissante entre Ottawa et Washington, après que les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur plusieurs produits importés du Canada, notamment l’acier et l’aluminium. En réponse, Ottawa a appliqué des tarifs douaniers en représailles sur des produits américains.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a suscité la controverse par ses déclarations répétées sur la possibilité d’annexer le Canada comme 51ᵉ État des États-Unis. Depuis la capitale Iqaluit, Carney a reconnu que les priorités des États-Unis ne sont plus les mêmes qu’auparavant, déclarant : « Les priorités des États-Unis ont toujours été alignées sur les nôtres, mais elles commencent maintenant à changer. Nous ne pouvons pas, et nous ne devrions pas, compter sur d’autres pour défendre notre pays. L’annonce d’aujourd’hui contribue à atteindre cet objectif. »

Cette déclaration intervient alors que Trump continue d’exprimer son intérêt pour l’expansion de l’influence américaine sur l’île du Groenland, qui fait partie du royaume du Danemark, et pour renforcer la présence des États-Unis dans la région arctique.