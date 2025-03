Le Brésil célèbre son premier Oscar avec une explosion de joie en plein carnaval

C’est une nuit historique pour le cinéma brésilien. Dimanche 2 mars, alors que le carnaval battait son plein à Rio, le Brésil a remporté son tout premier Oscar grâce au film Je suis toujours là de Walter Salles, sacré meilleur film international lors de la cérémonie à Los Angeles. Une consécration attendue depuis des décennies, qui a déclenché des scènes de liesse dans tout le pays, des rues de Sao Paulo et Recife aux gradins du sambodrome de Rio, où plus de 70 000 spectateurs ont accueilli la nouvelle avec des cris de joie dignes d’une finale de Coupe du monde.

Ce triomphe cinématographique a également fait réagir le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a partagé son émotion sur X (ex-Twitter) : “C’est le jour où on peut être encore plus fier d’être brésilien. Fiers de notre cinéma, de nos artistes et, surtout, de notre démocratie.” Un message fort, alors que le film retrace l’histoire d’Eunice Paiva, une mère de famille déterminée à retrouver son mari disparu sous la dictature militaire brésilienne des années 70. À Rio, de nombreux fêtards ont d’ailleurs revêtu le costume du personnage, incarné avec brio par Fernanda Torres, ajoutant à l’effervescence d’un carnaval déjà enflammé.

Avec cette récompense historique, Je suis toujours là place enfin le cinéma brésilien sur la carte des Oscars, rejoignant d’autres grandes nations du 7ᵉ art déjà primées. Pour les spectateurs français curieux de découvrir cette œuvre poignante, le film est toujours à l’affiche dans certaines salles. Un moment de cinéma incontournable, qui résonne comme un hommage au courage et à la mémoire collective du peuple brésilien.