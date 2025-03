"Le box-office est en difficulté"... "CinemaCon" démarre aujourd'hui avec l'espoir d'une relance du secteur cinématographique

L’année 2025 devait marquer un rebond pour le secteur cinématographique américain, mais après l’échec de plusieurs grosses productions au box-office en début d’année, les exploitants de salles de cinéma se retrouvent ce lundi à Las Vegas pour le rendez-vous CinemaCon, dans l’espoir que les studios puissent redresser la barre.

Les films qui seront dévoilés lors de ce grand événement cinématographique, organisé au célèbre casino Caesars Palace, seront suivis de près.

Au premier trimestre, des films comme Blanche-Neige, Captain America: Brave New World ou encore Mickey 17 n’ont pas su susciter l’enthousiasme du public.

Selon Daniel Loria, vice-président de la société Box Office, le box-office est en mauvaise posture. Nous avons besoin de nous relever. Nous avons besoin de plus de films. »

Avec des recettes atteignant 1,3 milliard de dollars, les revenus du box-office en Amérique du Nord (incluant le Canada) ont chuté de 7 % par rapport au premier trimestre 2024.

L’année dernière avait déjà mal commencé à cause des grèves qui ont paralysé la production cinématographique à Hollywood pendant six mois en 2023.

À l’issue de ces grèves, le mot d’ordre des professionnels était de tenir bon jusqu’en 2025, dans un secteur qui n’a toujours pas retrouvé la fréquentation d’avant la pandémie.

De nombreux exploitants de salles attendent avec impatience les annonces de Sony Pictures, à l’origine notamment de la célèbre franchise « Spider-Man ».

Les studios devraient présenter ce lundi plusieurs films, dont 28 Years Later, un film d’horreur réalisé par Danny Boyle, avec Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes.

Jurassic Park et Wicked

Plus tard cette semaine, Amazon MGM présentera un important aperçu de ses nouveautés, quelques jours seulement après avoir choisi les nouveaux producteurs de la franchise James Bond, acquise pour plusieurs milliards.

De son côté, Warner Bros tentera de se remettre de ses récents échecs commerciaux, comme Mickey 17 et The Two Knights, un film de mafia avec Robert De Niro qui a connu un lancement décevant au box-office mondial en mars.

Le studio mise désormais sur One Battle After Another, avec Leonardo DiCaprio, ainsi que sur un nouveau film, Superman, qui pourrait enrayer le déclin de son univers de super-héros DC.

Paramount dévoilera son prochain opus de la franchise Mission: Impossible, alimentant les rumeurs sur une possible apparition de Tom Cruise à Las Vegas.

Le studio reste discret sur son projet de fusion avec Skydance.

Pour concrétiser cette opération, il devra obtenir l’aval de la Federal Communications Commission (FCC), l’autorité de régulation américaine. Mais les chances sont minces tant que le litige entre CBS et Donald Trump – qui poursuit la chaîne pour le montage d’une interview de sa rivale à la présidentielle Kamala Harris – n’est pas réglé.

Parmi les autres annonces attendues cette semaine, Universal Pictures devrait présenter deux nouveaux volets de Jurassic Park et de Wicked.

Lionsgate, quant à elle, devrait annoncer un nouveau projet issu de l’univers de « John Wick », le tueur à gages incarné par Keanu Reeves.

Le salon CinemaCon se clôturera jeudi avec Disney, qui présentera une liste de films incluant des super-héros de Marvel et un nouveau volet très attendu d’ Avatar, dont la sortie est prévue pour décembre.