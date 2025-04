Alors que Steve Witkoff, l’envoyé du président américain Donald Trump, est arrivé à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les contacts avec l’administration américaine ont montré que la Maison-Blanche comprenait la nécessité du dialogue. Il a souligné que la Russie percevait une volonté américaine de parvenir à un règlement du conflit en Ukraine, contrairement à l’Europe.

Washington comprend la nécessité du dialogue

Lavrov a déclaré, à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEI ce vendredi :

« Nous agirons fermement sur la base de nos intérêts nationaux. Nos contacts avec l’équipe de Trump, notamment la réunion à Riyad avec le secrétaire d’État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, ont montré une compréhension fondamentale de la nécessité d’un dialogue, bien que chaque partie reste attachée à ses intérêts. »

Le chef de la diplomatie russe a également souligné que « cette approche est possible ». Il a noté qu’aux États-Unis, tant chez les démocrates que chez les républicains, « de nombreuses personnes ne souhaitent pas que le président Trump et son équipe se concentrent sur la normalisation des relations et la reprise du dialogue sur quelque sujet que ce soit… », selon l’agence russe TASS.

Vers une résolution de la crise ukrainienne

En parallèle, Lavrov a indiqué que Moscou constatait une volonté américaine de s’attaquer aux causes profondes du conflit en Ukraine, dans le but de parvenir à un règlement, contrairement à l’Europe.

« Nous voyons que les États-Unis souhaitent comprendre la nature du problème, contrairement à l’Europe, y compris le Royaume-Uni, qui ignore totalement les causes profondes de la situation actuelle », a-t-il déclaré.

À noter que le secrétaire d’État américain avait annoncé la semaine dernière, en marge du sommet de l’OTAN à Bruxelles, que les États-Unis « sauront bientôt, dans quelques semaines, si la Russie est sérieuse ou non au sujet de la paix ».

Cette déclaration intervient alors que le président américain se montre frustré et en colère face au non-respect, par Kiev et Moscou, des engagements pris lors de discussions précédentes parrainées par les États-Unis – concernant la cessation des attaques mutuelles visant les infrastructures et les installations énergétiques.

Le mois dernier, les États-Unis avaient organisé des réunions en Arabie saoudite entre Russes et Ukrainiens afin d’aboutir à un accord sur l’arrêt des attaques contre les infrastructures énergétiques, dans la perspective de futures négociations de paix plus larges. Kiev avait donné son accord, tout comme Moscou, sous certaines conditions.

Cependant, les deux parties ont rapidement repris les attaques et les accusations mutuelles, ce qui a provoqué la colère de Trump.