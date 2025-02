Lavrov se rend à Riyad pour des discussions avec une délégation américaine sur l’Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et Youri Ouchakov, conseiller en politique étrangère du président Vladimir Poutine, arriveront en Arabie saoudite mardi pour préparer des négociations « potentielles » sur l’Ukraine. Le Kremlin a confirmé que l’Arabie saoudite est un lieu approprié pour des discussions entre la Russie et les États-Unis.

Plus tôt, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et l’envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient, Steve Whitcove, sont arrivés à Riyad. Les responsables américains doivent rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman.

Les discussions entre les responsables américains et russes visent à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, qui dure depuis près de trois ans. Le président américain Donald Trump a ordonné à ses hauts responsables de commencer les négociations sur cette guerre, qu’il a promis de terminer durant sa campagne électorale.

Lavrov a exclu, lundi, toute idée de concession territoriale à l’Ukraine, adoptant une position ferme avant les pourparlers de mardi avec l’équipe de Trump. Il a précisé que la question des concessions territoriales ne serait pas discutée. Actuellement, les forces russes contrôlent environ 20 % du territoire ukrainien.

Lavrov a ajouté : « Le leadership soviétique a cédé des territoires qui font désormais partie de l’Ukraine lors de la formation de l’Union des républiques soviétiques », critiquant la tentative de l’Ukraine de conclure un accord permettant aux États-Unis d’accéder aux ressources minières.

Le Kremlin a indiqué que les discussions se concentreront sur la restauration des relations russo-américaines et la préparation de pourparlers potentiels pour mettre fin à la guerre.

De son côté, Lavrov a déclaré qu’il ne voyait pas de rôle pour l’Europe dans ces négociations, soulignant : « S’ils proposent des idées pour geler le conflit tout en cherchant à prolonger la guerre, pourquoi les inviter ? »

L’Arabie saoudite a exprimé, vendredi, sa volonté d’organiser un sommet tant attendu entre les présidents américain et russe sur son sol.

Le ministère des Affaires étrangères a salué l’appel téléphonique du 12 février 2025 entre Trump et Poutine, ainsi que la possibilité d’un sommet en Arabie saoudite. Le communiqué a ajouté : « Le Royaume soutient la tenue de ce sommet et réaffirme son engagement continu pour parvenir à une paix durable entre la Russie et l’Ukraine, efforts débutés dès l’éclatement de la crise ukrainienne. Le prince héritier Mohammed ben Salman, lors de son entretien du 3 mars 2022 avec les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a exprimé la volonté du Royaume de favoriser une solution politique à la crise, ces efforts ayant été poursuivis au cours des trois dernières années, y compris l’organisation de nombreuses réunions à cet égard. »