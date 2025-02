Lavrov salue Trump pour avoir attribué la guerre en Ukraine à la volonté d’intégrer Kiev à l’OTAN

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué mercredi l’ancien président américain Donald Trump pour avoir imputé le conflit ukrainien aux démarches visant à intégrer Kiev à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

S’exprimant devant les députés de la Douma d’État russe, Lavrov a déclaré : « Il est jusqu’à présent le premier et, à mon avis, le seul dirigeant occidental à avoir déclaré publiquement et haut et fort que l’une des causes profondes de la situation en Ukraine était la position de l’administration américaine précédente et son insistance à entraîner l’Ukraine dans l’OTAN. »



Trump a récemment affirmé qu’il était désormais plus « confiant » quant à la possibilité de parvenir à un accord avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également critiqué sévèrement le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a évoqué la « possibilité » de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, avant la fin du mois.



Lors d’une conférence de presse tenue dans son complexe privé de Mar-a-Lago, en Floride, Trump a qualifié les pourparlers de Riyad de « très bons ». Il a ajouté qu’après ces discussions, il était devenu « plus confiant » quant à la perspective d’un accord pour mettre fin au conflit. « La Russie veut faire quelque chose. Ils veulent mettre un terme à cette brutalité barbare », a-t-il affirmé. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Poutine avant la fin du mois, Trump a hoché la tête et répondu : « C’est possible. »



La semaine dernière, Trump s’est entretenu par téléphone avec Poutine pour discuter des moyens d’arrêter la guerre en Ukraine, une initiative qui a provoqué une onde de choc en Europe et semé l’inquiétude à Kiev.



Lors de sa conférence de presse mardi, Trump a profité de l’occasion pour critiquer Zelensky, qui s’est plaint de ne pas avoir été convié aux discussions de Riyad, bien que son pays en soit le principal sujet. En réponse aux propos de Zelensky selon lesquels des négociations entre Américains et Russes avaient eu lieu à Riyad « sur l’Ukraine, mais sans l’Ukraine », Trump a exprimé sa déception : « Je suis très déçu par cette déclaration. »



Il a ajouté : « J’ai entendu dire qu’ils (les Ukrainiens) étaient contrariés de ne pas avoir eu de siège à la table des négociations, alors qu’ils en avaient un depuis trois ans et même bien avant cela. » Quelques minutes plus tard, Trump a réitéré ses critiques envers Zelensky : « Aujourd’hui, j’ai entendu dire qu’ils n’avaient pas été invités. Eh bien, vous avez été là pendant trois ans. Vous auriez dû régler cela il y a trois ans. Vous n’auriez jamais dû commencer cette guerre », faisant référence à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.



Le milliardaire républicain a également accusé l’Ukraine d’avoir détourné une partie des aides fournies par les États-Unis depuis le début du conflit. Il a affirmé : « La semaine dernière, le président Zelensky m’a dit qu’il ne savait pas où était passée la moitié de l’argent que nous leur avons donné. » Il a aussi critiqué l’absence d’élections en Ukraine depuis l’invasion russe.



Lorsqu’on lui a demandé si Washington soutenait l’idée d’obliger Kiev à organiser des élections, une demande probablement encouragée par Moscou, Trump a répondu : « Nous avons une situation où il n’y a pas eu d’élections en Ukraine, où la loi martiale est en vigueur et où le président ukrainien – je suis désolé de le dire – a un taux de popularité de 4 %. »



Concernant la possibilité d’envoyer des forces européennes de maintien de la paix en Ukraine, Trump a déclaré : « S’ils veulent le faire, c’est formidable. Je suis totalement favorable », tout en insistant sur le fait que les États-Unis n’avaient pas besoin d’y envoyer des soldats : « Nous sommes, comme vous le savez, très loin de là-bas. »



Il a également appelé à un « rééquilibrage » entre les contributions de l’Europe et des États-Unis en matière d’aide à l’Ukraine. « Nous leur avons donné, je crois, 350 milliards de dollars. C’est une somme énorme, et nous devons rétablir l’équilibre avec l’Europe, car elle a donné beaucoup moins que cela », a-t-il conclu.