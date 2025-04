Laurent Boyer va être jugé pour violences conjugales et harcèlement

Laurent Boyer sera jugé à Paris en septembre 2025 pour des accusations de violences conjugales et de harcèlement, suite à une plainte déposée par son ex-compagne, a révélé ce mercredi l’AFP, confirmant une information initiale de Paris Match.

L’animateur est convoqué pour des faits de harcèlement sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, atteinte à l’intimité par la prise d’images à caractère sexuel, et violences conjugales répétées ayant également entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, a précisé la même source.

Son ex-compagne l’accuse de «revenge porn»

L’animateur de RTL et ancien présentateur de M6 n’a pas pu être contacté pour le moment. L’enquête a été menée par les policiers du commissariat du 17e arrondissement après que son ex-compagne a dénoncé les faits, selon le parquet.

Selon Paris Match, Laurent Boyer a été entendu en garde à vue le 28 mars. L’hebdomadaire rapporte que la plaignante a affirmé que son ex-compagnon avait créé des comptes sur les réseaux sociaux pour publier des photos intimes.

Laurent Boyer a animé plusieurs émissions sur M6, où il a travaillé pendant plus de vingt ans jusqu’en 2010, notamment Graines de star, Nos meilleurs moments, et Fréquenstar. À partir de 2011, il a présenté Midi en France, une émission quotidienne en direct et itinérante sur France 3, et a participé à l’animation du Téléthon, un marathon télévisuel en soutien à la lutte contre les maladies rares. Il a également adapté son programme Fréquenstar pour la radio RTL, diffusé le samedi soir.