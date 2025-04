Laura Felpin annonce son cancer de la thyroïde : « La vie, c’est aussi la maladie »

L’humoriste et actrice française Laura Felpin a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer de la thyroïde, dans une interview parue ce lundi 31 mars dans le magazine GQ. Connue pour ses rôles comiques à la télévision, au cinéma et sur scène, elle a choisi de s’exprimer avec sincérité sur sa maladie, sa fatigue, et la manière dont cela impacte sa vie personnelle et professionnelle.

Une annonce intime et assumée

C’est lors d’un entretien long format avec GQ que Laura Felpin, 35 ans, actuellement à l’affiche de la série Bref.2 sur Disney+, a révélé qu’un nodule détecté à la thyroïde en décembre dernier s’est révélé être cancéreux. « Je vais devoir me faire retirer la thyroïde et suivre un traitement à vie », explique-t-elle. L’annonce du diagnostic est survenue peu avant la première de la série, qu’elle partage notamment avec Kyan Khojandi.

Plutôt que de garder cette information privée, l’humoriste, récompensée du Molière de l’humour en 2023 pour son spectacle Ça passe, a décidé de s’exprimer publiquement. « Je pense que c’est important d’en parler. Dès lors qu’on commence à se cacher, ça crée quelque chose de pas très sain », confie-t-elle, en appelant à plus de transparence autour des questions de santé.

Une fatigue physique et mentale après des années intenses

Laura Felpin évoque aussi l’épuisement accumulé au fil de projets menés tambour battant. Entre ses rôles dans Le Flambeau, Joli Joli, L’Esprit Coubertin, LOL : Qui rit sort, ses dates de tournée et ses nombreuses apparitions télévisées, elle confie avoir atteint un point de rupture. « Ça déprime beaucoup d’être fatiguée. Je dois faire attention à moi », dit-elle, en soulignant l’impact de la maladie sur son état mental et sa capacité à poursuivre le même rythme de travail.

Malgré une année chargée — elle sera notamment à l’affiche de L’Amour c’est surcoté (le 23 avril) et du film Banger sur Netflix (le 2 avril) — Laura Felpin affirme qu’elle souhaite désormais « lever le pied ».

Son témoignage s’inscrit dans une démarche plus large de libération de la parole autour de la santé mentale et physique, à laquelle de nombreuses personnalités participent aujourd’hui. Une façon pour l’artiste de rappeler que derrière les rires et les projecteurs, il y a aussi la vulnérabilité, la maladie et le besoin de prendre soin de soi.