“L’Attachement” : Carine Tardieu explore les liens inattendus du deuil et de la famille

Dans L’Attachement, Carine Tardieu adapte librement L’Intimité d’Alice Ferney et plonge dans une histoire où le destin force des inconnus à créer des liens profonds. Le film suit Sandra (Valeria Bruni Tedeschi), une libraire indépendante et célibataire, qui voit son quotidien bouleversé lorsqu’Alex (Pio Marmaï) et sa femme Cécile lui confient leur fils Elliot le temps d’une journée. Mais quand Alex revient seul, après la disparition soudaine de sa compagne, Sandra se retrouve involontairement impliquée dans cette famille brisée. D’abord réticente à cet attachement qu’elle n’a pas choisi, elle finit par jouer un rôle clé dans la reconstruction d’Alex et l’éducation de son nouveau-né.

À travers ce drame intime, Carine Tardieu explore des thèmes universels tels que le deuil, la parentalité et les liens familiaux qui se construisent en dehors des cadres traditionnels. Le film met en lumière l’évolution de Sandra, une femme convaincue de ne pas être faite pour la maternité, mais qui, malgré elle, s’attache à cet enfant et à son père. Alex, lui, doit naviguer entre la douleur de la perte et la nécessité d’aller de l’avant pour ses enfants. Entre humour discret et émotions retenues, L’Attachementcapture avec justesse la complexité des sentiments humains et la façon dont des étrangers peuvent devenir essentiels les uns pour les autres.

Avec un casting porté par Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï et Vimala Pons, le film bénéficie d’une mise en scène subtile et épurée qui privilégie l’intimité des personnages. Après Les Jeunes Amants, Carine Tardieu poursuit son exploration des liens humains, prouvant une nouvelle fois son talent pour raconter des histoires où la tendresse et la fragilité se mêlent dans une justesse rare. L’Attachementsortira en salles le 19 février.