L’Assemblée nationale valide la saisie des avoirs russes

En pleine incertitude géopolitique, les députés français ont adopté ce mercredi après-midi une résolution visant à prolonger le soutien de la France à l’Ukraine. Le texte a été approuvé par 288 voix contre 54, avec une abstention remarquée du Rassemblement national (RN) et d’UDR, tandis que La France insoumise (LFI) a voté contre. Cette résolution appelle l’Union européenne, l’Otan et les alliés de Kiev à renforcer leur soutien politique, économique et militaire face à la Russie.

L’un des points les plus sensibles du texte concerne la saisie des avoirs russes gelés en Europe. Alors que plusieurs pays européens militent pour leur confiscation afin de financer la reconstruction de l’Ukraine, un amendement en ce sens a été adopté à l’Assemblée. Défendu par les socialistes, les écologistes et Horizons, il a toutefois été rejeté par LFI et le RN, qui s’opposent à l’utilisation de ces fonds.

Ce vote intervient alors que les négociations de paix connaissent une accélération. L’Ukraine a accepté une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, une initiative qui fait suite aux tensions provoquées par l’échange houleux entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. La suspension de l’aide militaire américaine à Kiev avait fragilisé la position ukrainienne, rendant ce cessez-le-feu d’autant plus stratégique.