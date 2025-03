L’arnaque au rétroviseur cassé : attention à cette escroquerie 

La gendarmerie de l’Allier (mais le phénomène a tendance à se développer partout) alerte les habitants du département sur une escroquerie en recrudescence : le faux accrochage suivi d’une demande d’argent immédiate. Les personnes âgées sont les principales victimes.

Une mise en scène bien rodée

Le scénario est toujours le même. Un automobiliste simule un accrochage, souvent en se positionnant derrière un autre véhicule, puis accuse le conducteur de lui avoir cassé son rétroviseur. Sous prétexte d’appeler son assurance, il contacte en réalité un complice qui gonfle artificiellement le coût des réparations. La victime, déstabilisée, se voit alors sommée de régler la somme immédiatement, parfois en liquide, parfois après un passage au distributeur automatique.

Que faire en cas de doute ?

La gendarmerie recommande de ne jamais céder à la pression. En cas de litige, il est impératif d’exiger un constat amiable et de refuser tout paiement sur-le-champ. Il est également conseillé de noter la plaque d’immatriculation du véhicule en cause, de prendre des photos si possible, et d’alerter rapidement les forces de l’ordre. Les personnes âgées, plus souvent ciblées, sont invitées à faire preuve d’une vigilance accrue.