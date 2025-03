L’armée libanaise : riposte aux tirs en provenance de la syrie

L’armée libanaise a annoncé, lundi, que des zones libanaises avaient été bombardées depuis le territoire syrien, précisant que ses unités militaires avaient riposté aux sources des tirs et renforcé leur déploiement pour maintenir la sécurité.



Dans un communiqué, l’armée libanaise a indiqué : « Des contacts sont en cours entre le commandement de l’armée libanaise et les autorités syriennes afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région frontalière. »



Lundi, des sources locales ont rapporté des affrontements transfrontaliers entre l’armée syrienne et des éléments du Hezbollah libanais.



Des images circulant en ligne montrent l’armée syrienne menant des bombardements d’artillerie sur des positions du Hezbollah au Liban, près des zones frontalières.



Ces développements surviennent après la mort d’un soldat syrien, tué par un missile antichar visant un véhicule à la frontière syro-libanaise, et l’exécution de plusieurs soldats syriens après leur enlèvement vers le territoire libanais.



Par ailleurs, plusieurs journalistes ont été blessés alors qu’ils couvraient les affrontements sporadiques entre les forces syriennes et des combattants du Hezbollah, face à la localité d’Al-Qasr, à proximité de la frontière.



Plus tôt, deux soldats syriens ont été tués après avoir été ciblés par un missile tiré par des éléments du Hezbollah dans la région de Zeita, dans la province de Homs, située à la frontière syro-libanaise.