L’armée israélienne frappe des moyens de surveillance et de renseignement dans le sud de la syrie

Avichay Adraee, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré ce mardi que l’aviation israélienne avait frappé des radars et des moyens de surveillance utilisés à des fins de renseignement dans une région du sud de la Syrie.

Dans un message publié sur son compte de la plateforme X, il a précisé que ces radars et moyens de surveillance « sont utilisés pour établir une image du renseignement aérien ». Il a ajouté que des frappes avaient également visé des quartiers généraux et des sites militaires contenant des armes et des véhicules militaires appartenant au gouvernement syrien dans le sud de la Syrie.

Il a expliqué que la présence de ces équipements dans cette région constitue une menace pour Israël et les activités de son armée, justifiant ainsi ces frappes comme une mesure visant à éliminer de « futures menaces ».