L’armée israélienne annonce qu’elle prépare des ‘plans d’attaque’ pendant les libérations d’otages

L’armée israélienne a annoncé qu’elle préparait des « plans d’attaque » pendant que se poursuivaient les libérations d’otages retenus à Gaza dans le cadre de la trêve avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Ce samedi, le Hamas a libéré trois otages israéliens dans la bande de Gaza contre 369 prisonniers détenus par l’État hébreu, marquant le sixième échange depuis le début de la trêve. Les otages libérés, Ohad Ben Ami, Eli Sharabi et Or Levy, ont été remis à la Croix-Rouge et escortés par des membres des forces spéciales vers le territoire israélien.

Ces libérations font suite à des négociations tendues et à des menaces de reprise des combats si les otages n’étaient pas libérés. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait averti que si le Hamas ne respectait pas l’accord, le cessez-le-feu prendrait fin et l’armée reprendrait des combats intenses.

Le Hamas avait initialement menacé de reporter la libération des otages, accusant Israël de ne pas respecter ses engagements, mais a finalement confirmé la libération des otages selon le calendrier prévu.

Ces échanges d’otages et de prisonniers font partie d’un accord de trêve fragile entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis le 19 janvier, après plus de 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza. La trêve prévoit la libération de 33 otages israéliens et 1 900 prisonniers palestiniens en plusieurs phases.