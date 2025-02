Larent Jacobelli défie Bruno Retailleau : « S’il est sincère, qu’il rejoigne le RN ! »

Invité de Sud Radio ce lundi 17 février, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, a mis au défi Bruno Retailleau d’assumer ses prises de position sur l’immigration et la sécurité. Selon lui, le ministre de l’Intérieur tient un discours proche du RN mais agit en contradiction avec ses déclarations.

« S’il est sincère, pourquoi continue-t-il de travailler avec un gouvernement qui veut régulariser les clandestins et légaliser le cannabis ? » a lancé le député de Moselle. Tout en reconnaissant une « certaine permanence » dans le discours de Bruno Retailleau, il remet en cause sa cohérence politique et l’appelle à tirer les conséquences de ses positions en rejoignant le camp de Marine Le Pen.

Pour Laurent Jacobelli, la présence du ministre au sein de la majorité macroniste le rend complice de politiques contraires à son discours. « Soit il est sincère et il doit nous rejoindre, soit il ne l’est pas », a-t-il conclu, considérant que la fermeté affichée par Retailleau ne serait qu’une posture électorale.