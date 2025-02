L’Arabie Saoudite : Un rôle essentiel dans les négociations russo-américaines pour la paix et la sécurité mondiales

L’Arabie saoudite a réaffirmé sa volonté d’accueillir à nouveau les négociations entre la Russie et les États-Unis sur son sol, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la paix et la sécurité internationales. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion du Conseil des ministres, présidée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, à Riyad, mardi dernier.



Au cours de cette session, le prince héritier a informé le Conseil des détails de sa conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, ainsi que de ses échanges avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Ces discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et les moyens de les développer, ainsi que sur les évolutions régionales et mondiales et les efforts mis en œuvre à cet égard.



Le ministre saoudien de l’Information, Salman Al-Dosari, a précisé que le Conseil avait abordé plusieurs actions récentes du gouvernement, notamment l’intensification de la coopération avec les pays alliés, ainsi que les résultats des engagements du royaume dans les forums internationaux et régionaux, illustrant son implication dans le travail collectif et l’expansion de ses horizons pour atteindre ses objectifs.



Le Conseil a également réaffirmé l’importance, soulignée lors de la 42e session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, de renforcer la coopération en matière de sécurité et de coordonner les efforts pour lutter contre toutes les formes de criminalité, tout en surveillant l’évolution des techniques criminelles et en élaborant une stratégie de sécurité face aux menaces communes.



L’Arabie Saoudite a aussi été félicitée pour sa présidence du Réseau des opérations mondiales des autorités chargées de l’application de la loi contre la corruption, témoignant de la confiance internationale dans la capacité du royaume à promouvoir la coopération entre ses membres et à améliorer les outils et politiques de lutte contre la corruption.



La « Déclaration de Djeddah », issue de la 13e conférence des ministres de la Culture du monde musulman, a également été saluée par le Conseil. Cette déclaration promeut une vision commune visant à renforcer le rôle de la culture dans le développement social et économique, à protéger le patrimoine islamique et à soutenir les initiatives mondiales face aux défis actuels.



En ce qui concerne les affaires internes, le Conseil a exprimé sa fierté pour l’histoire du royaume et son rôle fondateur, soulignant son unité et sa stabilité depuis trois siècles. Il a également mis en avant les avancées dans le domaine de l’énergie, notamment l’inauguration du projet Bisha, qui marque une étape importante dans le secteur de l’énergie avec une capacité de 2000 MWh.



Le Conseil a également salué les résultats de la conférence « LEAP 2025 », tenue à Riyad, où des investissements dépassant 14,9 milliards de dollars ont été annoncés, avec un accent sur l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage.



En outre, le Conseil a félicité l’ouverture de 600 sièges d’entreprises internationales en Arabie saoudite, soulignant la stabilité de son économie et son potentiel de croissance.



Le Conseil des ministres a examiné plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et a pris les décisions nécessaires, approuvant des accords dans les domaines de l’énergie, du sport, de la lutte contre la corruption et du tourisme.