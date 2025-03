L’Arabie Saoudite, un modèle mondial dans la gestion des ressources en eau

Le comité des Nations unies sur les ressources en eau (UN-Water) a désigné l’Arabie saoudite comme un modèle mondial de référence pour la réalisation de l’indicateur de gestion intégrée des ressources en eau (6-5-1), dans le cadre de l’objectif 6 des Objectifs de développement durable (ODD 6). Cette reconnaissance vient en raison des progrès significatifs accomplis par le pays dans ce domaine.



Cette annonce a été faite lors d’un atelier préparatoire consacré à l’étude de l’expérience saoudienne et de son succès dans l’accélération de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, conformément à l’ODD 6 en Arabie saoudite. L’événement, inauguré par le Dr Abdulaziz Al-Shaibani, sous-secrétaire du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture chargé des ressources en eau, a rassemblé à Riyad 40 participants issus des secteurs public et privé, d’organisations internationales concernées, de la société civile et du milieu académique.



Al-Shaibani a qualifié cette reconnaissance d’« éloge international » des avancées réalisées par l’Arabie saoudite en matière de gestion intégrée des ressources en eau, en accord avec la Vision 2030 du Royaume et la Stratégie nationale de l’eau.



Le comité des Nations unies prépare actuellement une étude de cas sur le succès de l’Arabie saoudite afin de documenter son expérience et de la partager avec d’autres pays, dans le but de promouvoir son approche et d’encourager la poursuite des efforts mondiaux pour atteindre l’ODD 6.



L’atelier a également permis de discuter des résultats préliminaires et des principaux enseignements de cette étude, mettant en lumière les bonnes pratiques et les réussites en matière de gestion de l’eau. L’objectif est d’en faire bénéficier la communauté internationale et d’accélérer la réalisation de l’ODD 6, alors que les progrès mondiaux sur cet indicateur connaissent un ralentissement à l’approche de 2030.



Le sous-secrétaire du ministère a souligné que cette étude adopte une approche holistique, tenant compte des interconnexions entre différents secteurs tels que l’environnement, l’agriculture, l’énergie et la santé. Cette approche permet d’identifier des opportunités et de renforcer l’intégration entre ces domaines, notamment en créant un cadre favorable à une gestion efficace de l’eau, incluant l’implication du secteur privé.



Le choix des pays étudiés repose sur les données fournies par les agences spécialisées des Nations unies. Les rapports issus de ces études sont publiés lors de l’événement annuel dédié à l’ODD 6, dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations unies, qui se tient chaque année en juillet à New York.



Il convient de noter que le comité des Nations unies sur les ressources en eau est une instance de coordination des Nations unies qui regroupe 36 entités onusiennes membres et 48 autres organisations internationales partenaires. Il œuvre dans les domaines de l’eau et de l’assainissement afin de garantir une réponse coordonnée et efficace aux défis mondiaux liés à l’eau.