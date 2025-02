L’Arabie Saoudite appelle à renforcer la capacité internationale à préserver la paix mondiale

L’Arabie Saoudite a insisté, mardi, sur la nécessité de renforcer les capacités du système international afin de préserver la paix et la sécurité mondiales, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cette déclaration a été faite par l’ingénieur Walid Al-Khreeji, vice-ministre des Affaires étrangères, lors d’une réunion de haut niveau au Conseil de sécurité sur « la mise en œuvre de la multipolarité et la réforme de la gouvernance mondiale ».



Au nom du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, Al-Khreeji a pris la parole et a souligné que les défis croissants et les conflits violents actuels exigent une réponse et une interaction maximales du système multilatéral, dirigé par le Conseil de sécurité, qui doit agir de manière impartiale et objective sur toutes les questions selon son mandat.



Il a également souligné la nécessité d’allier efficacité et représentativité dans les efforts visant à réformer et à renforcer la gouvernance mondiale.



Il a réaffirmé l’importance des négociations intergouvernementales pour réformer le système multilatéral, en insistant sur leur nécessité de se dérouler au sein de l’Assemblée générale, conformément à la résolution 62/557 adoptée par consensus.



Le vice-ministre a également évoqué la crise croissante de confiance envers la capacité des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, à remplir ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité mondiales, ainsi qu’à résoudre les conflits par des moyens pacifiques.



Enfin, il a renouvelé l’appel de l’Arabie Saoudite pour une réforme du Conseil de sécurité, afin qu’il devienne plus représentatif de la situation actuelle, plus apte à s’adapter aux évolutions de la communauté internationale, et plus compétent face aux défis mondiaux. Il a précisé que l’Arabie Saoudite est prête à collaborer avec d’autres États membres pour atteindre cet objectif.