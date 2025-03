L’Arabie saoudite accueille favorablement les « discussions de Djeddah » dans ses efforts pour mettre fin à la crise en ukraine

Le Conseil des ministres saoudien a salué, mardi, les discussions entre les États-Unis et l’Ukraine, accueillies par le Royaume, dans le cadre de ses efforts visant à mettre fin à la crise. Il a souligné l’importance des relations équilibrées de l’Arabie saoudite avec les différentes parties, ainsi que son rôle de premier plan dans la promotion de la sécurité et de la paix mondiales, tout en mettant en avant le dialogue comme moyen le plus efficace de résolution des conflits et de rapprochement des points de vue.



Cette déclaration a été faite lors de la session présidée par le roi Salman bin Abdulaziz à Djeddah, au cours de laquelle le Conseil a examiné les résultats des discussions entre le prince héritier Mohammed bin Salman et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les discussions ont mis en avant la volonté du Royaume de soutenir les efforts internationaux pour trouver une solution à la crise ukrainienne et parvenir à une paix durable. Les deux pays ont salué la solidité de leurs liens économiques et ont exprimé leur enthousiasme quant à la relance du Conseil des affaires conjoint en 2025.



Le Conseil des ministres a également pris connaissance du contenu du message adressé au prince héritier par le président érythréen Isaias Afwerki, ainsi que de la rencontre entre le prince héritier et le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Il a aussi passé en revue les réunions régionales et internationales récemment accueillies par l’Arabie saoudite dans le but de renforcer la coopération et le partenariat, tout en promouvant la concertation et la coordination face aux défis actuels de la région.



Le Conseil a salué la déclaration issue de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, affirmant son rejet total des appels au déplacement forcé du peuple palestinien. Il a également réitéré l’engagement du Royaume à travailler avec les pays frères et amis pour faire avancer la mise en œuvre de la solution à deux États.



Le Conseil des ministres a loué les mesures prises par les autorités syriennes pour préserver la paix civile, poursuivre la construction des institutions de l’État et répondre aux aspirations du peuple syrien. Il a renouvelé le soutien total de l’Arabie saoudite à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie.



Par ailleurs, le Conseil a exprimé sa gratitude envers les érudits et penseurs ayant participé à la conférence « Construire des ponts entre les écoles de pensée islamiques » à La Mecque, pour leurs nobles sentiments envers l’Arabie saoudite et leur reconnaissance de son rôle de premier plan au service de l’Islam et des musulmans.



Le Conseil des ministres a également réaffirmé la volonté du Royaume de renforcer ses partenariats avec les organisations internationales dans divers domaines, notamment à travers la présidence de la 69ᵉ session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, poursuivant ainsi ses réalisations aux niveaux local, régional et international.



Sur le plan national, le Conseil a considéré la célébration de la « Journée du Drapeau » comme une expression de fierté envers son importance historique depuis la fondation de l’État saoudien et ses profondes significations symbolisant les principes fondamentaux de la nation.



Il a également salué le succès de la campagne nationale de charité, illustrant l’ancrage de la bienfaisance et de la solidarité dans la culture de la société saoudienne, tout en soulignant l’attention particulière accordée par l’État à ce secteur.



Le Conseil des ministres a souligné la croissance positive des activités économiques en 2024, témoignant du succès des programmes de la « Vision 2030 » et des avancées réalisées dans les grands projets et stratégies nationales.



Enfin, le Conseil a pris plusieurs décisions, notamment l’autorisation de négociations et de signatures d’accords de coopération avec divers pays et organisations dans les domaines de l’investissement, de la justice, du sport, de la cybersécurité et des affaires douanières. Il a également procédé à des nominations et promotions au sein d’institutions nationales et a examiné plusieurs rapports annuels relatifs aux secteurs du développement, des médias et des finances.