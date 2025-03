Lancement d’un smartphone pour protéger les enfants des menaces numériques

La société HMD a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone nommé Fusion X1, conçu spécifiquement pour protéger les enfants contre les menaces numériques.

Cette annonce fait suite à une étude récente menée par HMD, qui a révélé que plus de la moitié des enfants avaient été contactés par des inconnus en ligne. L’étude, qui a impliqué 25 000 enfants et adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Australie et aux Émirats, a également montré que 40 % des enfants avaient été exposés à du contenu sexuel ou violent, et que 52 % des enfants se sentaient dépendants des écrans. L’étude a également indiqué qu’un enfant sur trois avait été incité à passer à des discussions privées sur des plateformes non sécurisées.