Lady Gaga inquiète avec une minceur excessive

Lady Gaga a attiré l’attention mardi lors de sa participation à la cérémonie des I Heart Radio Music Awards, où elle a présenté un look différent après avoir perdu du poids, apparaissant avec une minceur excessive.

La star américaine est apparue sur le tapis rouge vêtue d’une robe noire courte et ajustée de la collection Stella McCartney automne/hiver 2025, avec un design géométrique large au niveau des épaules et des bretelles saillantes sur la poitrine. La robe descendait de manière droite et serrée, avec un design en dentelle transparente, et elle a coordonné le tout avec des collants noirs, mettant en avant sa taille fine et extrêmement mince.

La transformation physique de Gaga a suscité de nombreuses questions parmi ses fans concernant l’impact de ces changements sur son apparence générale.

Lady Gaga avec une seconde tenue différente lors de la réception du iHeartRadio Innovator Award

Lady Gaga a adopté un second look complètement différent lors de la réception du iHeartRadio Innovator Award, où elle a brillé sur scène dans une robe rouge longue de la collection Alexander McQueen automne/hiver 2025.

La robe présentait un design délicat combinant dentelle et volants au niveau du buste, dans un mouvement élégant et saisissant. Elle était ajustée en haut, avec des manches larges et une taille bien marquée qui mettait en valeur sa silhouette mince. La jupe s’évasait en bas, atteignant presque le sol, créant ainsi une silhouette gracieuse et raffinée.

Son look a ainsi changé de manière frappante, passant de doux à sophistiqué, ajoutant une touche de glamour à sa présence lors de la cérémonie.

Du point de vue esthétique, la chanteuse internationale a laissé ses cheveux noirs courts pendre avec une frange courte sur son visage, et a appliqué un maquillage fort. Toutefois, ce qui a marqué, c’est le changement de son apparence et l’impact de la minceur sur ses traits, son visage apparaissant plus fragile et fatigué. Cela a suscité une large réaction du public, qui a suggéré qu’elle ait peut-être eu recours aux injections amaigrissantes populaires récemment, qui aident à perdre du poids mais fatiguent le visage.