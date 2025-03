L’administration Trump s’attend à ce que l’Ukraine fasse des « concessions » et laisse entendre son désir de voir Zelensky démissionner

La réunion prévue entre les hauts responsables américains et ukrainiens, mardi, en Arabie Saoudite, revêt une grande importance, car elle révélera le type de paix que recherche le président Donald Trump, ainsi que la volonté de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de faire des concessions. L’Europe suit de près ces discussions et se prépare à un rôle américain différent de celui auquel elle est habituée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le président Trump a déclaré dans une interview avec Fox News, dimanche, qu’il s’attend à la conclusion d’un accord sur les métaux rares avec l’Ukraine, critiquant l’administration Joe Biden pour avoir fourni 350 milliards de dollars à l’Ukraine, « alors que cela aurait dû être l’Europe qui le faisait ».

Interrogé sur la capacité de l’Europe à assurer la sécurité de l’Ukraine, Trump a répondu : « J’aimerais y croire, mais l’expérience montre jusqu’à présent que ce n’est pas le cas. Pendant les trois dernières années de guerre, il semble qu’en l’absence du soutien américain, l’Ukraine n’aurait pas survécu. »

Trump a ajouté : « Cette guerre n’aurait pas dû avoir lieu, mais elle a eu lieu, et nous sommes maintenant coincés dans ce chaos. »

Le président américain a insisté sur le fait qu’il était « très ferme » dans ses relations avec la Russie, imposant des sanctions et arrêtant le pipeline Nord Stream 2, tout en soulignant qu’il entretenait de bonnes relations avec le président Vladimir Poutine.

Les négociations américano-ukrainiennes à Djeddah devraient porter sur les moyens de parvenir à un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine et de mettre en place un cadre pour un « accord de paix » en vue de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de trois ans. La délégation américaine comprend le secrétaire d’État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et l’envoyé présidentiel Steve Witkoff. La délégation ukrainienne comprend le chef de cabinet de la présidence Andriy Yermak, le ministre des Affaires étrangères Andriy Sibiga, le ministre de la Défense Rustem Umierov, et le vice-président du bureau présidentiel Pavlo Balysa.

Exigences de la délégation américaine

La délégation américaine porte la vision du président Donald Trump pour mettre fin à la guerre, accompagnée d’une liste d’exigences pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky afin qu’il fasse des concessions que Kiev considère comme « importantes ». Trump a souvent indiqué que le président russe Vladimir Poutine avait des leviers de pression, tandis que « Zelensky n’a pas de leviers », estimant que « traiter avec la Russie est plus facile que de traiter avec l’Ukraine ».

Des responsables américains ont déclaré dimanche à la chaîne NBC que le président Trump souhaite voir de la part de Zelensky une volonté de faire des concessions, comme céder des territoires à la Russie.

La chaîne a ajouté que Trump veut aussi voir un changement dans la position de Zelensky concernant les pourparlers de paix avec la Russie. Trump a informé ses conseillers que l’accord sur les métaux rares ne suffira pas à relancer l’aide et l’échange de renseignements avec l’Ukraine. NBC a précisé que Trump veut signer un accord sur les métaux rares qui donnera aux États-Unis une part des ressources minérales en Ukraine, mais qu’il souhaite aussi voir un changement dans la position de Zelensky, notamment sa disposition à faire des concessions, comme céder des territoires à la Russie, en plus d’un mouvement vers des élections et peut-être sa démission de la présidence de l’Ukraine.

Concernant les récentes attaques russes sur l’Ukraine, les responsables ont déclaré : « Nous n’avons aucun indice que l’arrêt de l’échange de renseignements avec l’Ukraine ait eu un impact direct sur les attaques russes. » Les responsables américains ont exprimé leur optimisme quant à la reprise des flux d’armes et de matériel, ainsi que de l’échange de renseignements avec Kiev la semaine prochaine.

Efforts de Zelensky

Kiev place de grands espoirs dans les discussions de Djeddah pour améliorer les relations américano-ukrainiennes, et Zelensky a fait des efforts pour réparer sa relation avec Trump. Il a indiqué qu’il était prêt à signer un accord sur les métaux rares avec les États-Unis et à renoncer à certaines exigences de garanties de sécurité américaines explicites. Zelensky s’est engagé à mener un dialogue constructif lors des discussions avec la délégation américaine et à convenir des décisions et des actions nécessaires. Il a déclaré : « L’Ukraine cherche la paix depuis le début de cette guerre, il y a des propositions réalistes sur la table, et nous devons agir rapidement et efficacement. »

En même temps, Zelensky a demandé l’intensification des sanctions contre la Russie après les bombardements violents et les frappes brutales russes sur l’est de l’Ukraine, accusant la Russie de ne pas envisager de mettre fin à la guerre. Kiev a annoncé que la Russie avait lancé plus de 100 drones dimanche matin après une vague de bombardements militaires intensifs vendredi et samedi, faisant au moins 14 victimes.

La semaine dernière, Moscou a exploité les divergences américano-ukrainiennes et a intensifié ses frappes militaires dans les régions de Koursk et Kharkiv. Elle a annoncé avoir repris trois villages pris par l’Ukraine dans la région de Koursk, une nouvelle défaite pour Kiev avant le début des négociations à Djeddah.

Chances de paix

Les observateurs américains et européens doutent de la possibilité de négociations de paix directes entre les deux parties russes et ukrainiennes, étant donné l’écart profond entre leurs positions sur la fin de la guerre. L’inclination du président Trump à dialoguer directement avec le président russe Vladimir Poutine a suscité des inquiétudes en Ukraine et en Europe, craignant que le « maître de la Maison Blanche » accepte un règlement en faveur de la Russie.

Zelensky a réclamé à plusieurs reprises des garanties de sécurité pour s’assurer que Poutine ne profiterait pas d’une pause dans la guerre pour réarmer ses forces et relancer les attaques contre l’Ukraine. Moscou insiste sur la fin de toute discussion sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et rejette la présence de troupes de maintien de la paix européennes à la frontière russo-ukrainienne, demandant des restrictions sur la taille des forces armées ukrainiennes et des changements culturels majeurs, notamment l’adoption de la langue russe comme langue officielle en Ukraine.

« Elle l’a bien cherché »

À la veille des négociations, Keith Kellogg, l’envoyé spécial du président Trump en Ukraine, a lancé une attaque importante contre le président Zelensky, l’accusant d’être responsable de l’arrêt de l’échange de renseignements américains, ce qui a réduit la capacité de Kiev à surveiller les frappes russes à l’aide des systèmes Starlink.

L’arrêt de l’aide militaire et de la coopération en matière de renseignement est survenu après une vive altercation verbale entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche la semaine dernière. Kellogg a déclaré dans un discours prononcé au Council on Foreign Relations à Washington : « Honnêtement, les Ukrainiens l’ont bien cherché. »

Il a expliqué que l’objectif de priver l’Ukraine de renseignements américains était d’attirer l’attention de Kiev sur les risques. Kellogg a indiqué que les États-Unis faisaient également pression sur la Russie pour la pousser à s’asseoir à la table des négociations par le biais d’une diplomatie réaliste. Il a ajouté que « le président Trump aborde la diplomatie de manière très réaliste, en considérant l’économie comme la base et la force motrice des affaires internationales ». Selon lui, plutôt que d’agir en tant qu’allié de l’Ukraine, Washington jouerait un rôle de négociateur objectif.