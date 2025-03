L’administration Donald Trump exige le contrôle de l’économie ukrainienne

L’administration du président américain Donald Trump insiste pour que l’Ukraine signe un accord accordant à Washington le contrôle des principaux projets économiques, selon le journal Wall Street Journal, qui a publié le brouillon du document envoyé à Kiev.

Selon le journal, les États-Unis cherchent particulièrement à obtenir le droit de priorité pour participer à des projets d’infrastructure en Ukraine et à des programmes miniers, y compris l’exploitation des terres rares et la construction de ports.

Le fonds, principalement dirigé par des représentants américains, utiliserait les bénéfices pour rembourser les coûts de l’aide militaire que Washington fournit à Kiev, selon la même source.

Le journal a précisé que les autorités ukrainiennes craignent que les conditions de l’accord ne limitent leur capacité à attirer d’autres investisseurs et à restaurer les infrastructures. Les analystes soulignent que les nouvelles exigences américaines pourraient aggraver les tensions dans les relations, en particulier après le récent conflit entre Trump et Volodymyr Zelensky.

L’administration Trump cherche à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne qui dure depuis plus de trois ans dans les plus brefs délais et a engagé des pourparlers avec des responsables russes et ukrainiens.

Les négociations n’ont jusqu’à présent abouti à aucun progrès, bien que les deux parties aient accepté plus tôt cette semaine une proposition de cessez-le-feu en mer Noire.