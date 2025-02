L’acteur Gene Hackman, 95 ans, retrouvé mort à son domicile avec sa femme

L’acteur Gene Hackman, 95 ans, et sa compagne, la pianiste Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, ce mercredi. Les corps ont été découverts par la police du comté de Santa Fe dans l’après-midi. Leur chien a également été retrouvé sans vie.

La cause de la mort n’a pas encore été déterminée, mais les autorités n’ont pas relevé de signes d’acte criminel. Gene Hackman, âgé de 95 ans, était une figure emblématique du cinéma américain, connu pour ses rôles marquants dans des films comme French Connection et Impitoyable, pour lesquels il a remporté deux Oscars, ou encore Superman, La Firme, USS Alabama, Ennemi d’État et La Famille Tenenbaum…

Gene Hackman laisse derrière lui une carrière prolifique de plus de six décennies, au cours de laquelle il a reçu de nombreuses distinctions, dont deux Oscars, deux Academy Awards, deux BAFTA Awards et quatre Golden Globes.