L’accord sur les métaux rares entre l’Ukraine et les États-Unis : les ressources en échange du soutien

Il s’agit d’un accord qui a été évoqué après le retour du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Lors de sa campagne électorale, il avait promis de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, le plus rapidement possible. Début février 2025, Trump a déclaré que l’Ukraine devait fournir aux États-Unis des « métaux rares », considérant cela comme une forme de contrepartie au soutien financier apporté par Washington à Kiev dans sa guerre contre la Russie.



Trump a précisé que l’Ukraine possède des terres rares de grande valeur, et qu’il souhaite « rétablir l’équilibre » avec la partie ukrainienne en échange de l’aide américaine. Il a ajouté que les États-Unis avaient fourni à l’Ukraine bien plus d’aide que tout autre pays, affirmant : « Nous avons dépensé plus de 300 milliards de dollars américains, alors que l’Europe a dépensé environ 100 milliards. C’est une énorme différence. »



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait proposé l’idée de conclure des accords spéciaux sur les métaux rares et leur protection, dans le cadre de la présentation de son « plan de la victoire » en octobre 2024 pour mettre fin à la guerre contre la Russie.



Avant une rencontre entre Trump et Zelensky, les médias ont révélé, le 26 février 2025, l’existence d’un projet d’accord qui devrait être signé lors de la réunion prévue entre les deux parties à la Maison-Blanche.



Voici les principaux points de l’ébauche d’accord datée du 25 février 2025 :



Dans le but d’atteindre une paix durable en Ukraine, les gouvernements de Kyiv et de Washington créeront un fonds d’investissement pour la reconstruction, à propriété conjointe, géré par des représentants des deux gouvernements.



Le fonds recueillera les recettes qui lui sont allouées et les réinvestira, tout en tirant profit des ventes d’actifs de ressources naturelles réalisées par le gouvernement ukrainien.



Le gouvernement ukrainien contribuera au fonds à hauteur de 50 % de toutes les recettes provenant de la vente d’actifs liés aux ressources naturelles, y compris les gisements de métaux, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel, etc.



Le gouvernement américain s’engage, à long terme, à développer l’Ukraine et à en faire une nation stable avec une économie prospère, notamment par des apports financiers et matériels supplémentaires nécessaires à sa reconstruction.



Le plan d’investissement du fonds sera conçu de manière à permettre l’allocation de fonds dans des projets en Ukraine et à attirer des investissements pour étendre les opérations de collecte d’actifs publics et privés, y compris les gisements de métaux, de pétrole, de gaz naturel, etc.



L’accord prévoit des garanties adéquates, notamment l’interdiction pour le gouvernement ukrainien de vendre, hypothéquer ou transférer ses parts dans le fonds ou les actifs liés, ou de limiter sa capacité à disposer des fonds.



Les deux parties veilleront à ce que l’accord ne contrevienne pas aux engagements de l’Ukraine dans le cadre de son processus d’adhésion à l’Union européenne, ni à ses engagements envers les institutions financières internationales et ses créanciers.



L’accord, de nature commerciale, doit être ratifié par le Parlement ukrainien conformément aux lois nationales relatives aux traités internationaux.



L’accord accorde une attention particulière aux mécanismes de contrôle pour éviter toute violation ou contournement des sanctions ou d’autres mesures restrictives.



Il fait partie d’un ensemble d’accords bilatéraux et multilatéraux, représentant une étape vers l’instauration d’une paix durable et le renforcement de la sécurité économique.



Les États-Unis soutiennent les efforts de l’Ukraine visant à obtenir des garanties de sécurité qui aboutiraient à une paix durable avec la Russie.



Le 28 février 2025, une réunion tendue s’est tenue à la Maison-Blanche entre les présidents américain et ukrainien, marquée par un échange verbal houleux. Trump y a accusé Zelensky de ne pas être prêt pour la paix, affirmant que l’Ukraine était en difficulté et ne pourrait pas gagner la guerre, et qu’elle devait accepter un cessez-le-feu.



La signature officielle de l’accord sur les métaux rares était attendue lors de cette réunion, mais Zelensky a été prié de quitter la Maison-Blanche après l’altercation avec Trump.



Par la suite, Zelensky a confirmé que son pays était prêt à signer l’accord sur les métaux rares avec les États-Unis, soulignant que l’Ukraine dépendait de l’aide américaine, et que son interruption ne profiterait qu’au président russe Vladimir Poutine.



Le 25 mars 2025, Zelensky a déclaré que les États-Unis avaient proposé un nouvel accord sur les métaux rares, et que ce document représentait un accord complet devant être approuvé par le Parlement ukrainien.



Zelensky a également affirmé que l’accord devait être bénéfique pour les deux pays, et qu’il devait être conçu pour contribuer à la modernisation et à la reconstruction de l’Ukraine.



À la fin du mois, le secrétaire américain au Trésor, Scott Peasant, a confirmé que les États-Unis avaient préparé une version complète de l’accord avec l’Ukraine, et que sa signature était attendue au début du mois d’avril de la même année.



Des sources ont révélé que des réunions s’étaient tenues le 11 avril 2025 entre des responsables ukrainiens et américains à Washington pour discuter d’une proposition américaine visant à accéder aux richesses minières de l’Ukraine. Elles ont précisé qu’un déblocage de la situation semblait peu probable en raison du climat « hostile » ayant régné durant les discussions.



Ces tensions sont apparues à la suite de la dernière version du projet d’accord soumise par l’administration Trump, jugée plus ambitieuse que la version initiale.