L’accord avec les kurdes prépare le terrain pour des accords avec les autres composantes syriennes

Il ne fait aucun doute que l’accord signé lundi entre le président syrien Ahmed Al-Sharaa et Mazloum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), constitue un développement dramatique dans le paysage politique syrien. Certains y voient une ouverture pour traiter avec d’autres groupes syriens, à l’instar de l’annonce d’un accord préliminaire entre le gouvernement syrien et les notables de la province de Soueïda visant à intégrer la province dans les institutions de l’État, y compris les services de sécurité.



L’érosion de la position des FDS

L’accord a été perçu comme une victoire majeure pour Damas dans sa quête d’unification du pays à un moment critique, après les violents troubles qui ont éclaté sur la côte ouest, prenant une tournure sectaire ces derniers jours. En parallèle, il a été vu comme une issue pour les FDS et leur administration autonome dans les zones sous leur contrôle, d’autant plus que certains évoquent une coordination américaine et un parrainage préalable. Cela survient dans un contexte d’incertitude croissante quant au rôle de Washington dans la région et à la possibilité d’un retrait des troupes américaines. Certains observateurs estiment que les forces dirigées par les Kurdes ont peut-être réalisé que leur position de négociation s’affaiblissait.



Mardi soir, les États-Unis ont salué l’accord. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré dans un communiqué que Washington « accueille favorablement l’accord annoncé entre les autorités syriennes provisoires et les Forces démocratiques syriennes pour intégrer le nord-est du pays dans une Syrie unifiée ». Il a ajouté que les États-Unis « réitèrent leur soutien à une transition politique garantissant une gouvernance crédible et non sectaire comme meilleure solution pour éviter de nouveaux conflits ». Il a conclu : « Nous continuerons de surveiller les décisions prises par les autorités provisoires et observons avec inquiétude les récentes violences sanglantes contre les minorités ».



Le rôle de l’Iran

David Daoud, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, affiliée aux Républicains, affirme que certaines factions tentent d’exploiter les événements sur la côte, ce qui pourrait affaiblir l’accord. Il a déclaré au journal Asharq Al-Awsat que l’Iran, après avoir subi des pertes dues à la chute d’Assad et à l’affaiblissement du Hezbollah, aurait tout intérêt à faire échouer Al-Sharaa. Il estime que plus ce dernier est affaibli, plus ses efforts de reconstruction et d’unification de la Syrie seront compromis, notamment en raison du manque de soutien militaire. Cependant, s’il parvient à rallier toutes les composantes ethniques, il gagnera en reconnaissance internationale et pourra montrer qu’il s’est détaché de son passé.



Depuis que la coalition dirigée par Al-Sharaa a renversé Bachar Al-Assad en décembre dernier, le nouveau gouvernement cherche à unifier les groupes armés répartis sur l’ensemble du territoire syrien, notamment les forces kurdes du nord-est, riches en pétrole. Toutefois, la situation sécuritaire demeure instable, et les milices kurdes figurent parmi les groupes les plus difficiles à soumettre à la nouvelle autorité.



Les conditions de Trump

Des doutes persistent quant aux promesses de la nouvelle direction d’établir un gouvernement inclusif. Certains sceptiques se demandent si Al-Sharaa a réellement abandonné ses anciennes positions jihadistes radicales. En effet, l’administration du président américain Donald Trump conditionne l’amélioration de ses relations avec Al-Sharaa et la levée des sanctions à des progrès sur plusieurs dossiers, tant internes qu’externes.



Alors que des informations circulaient sur le fait que Washington était au courant des négociations en cours, voire les supervisait directement, des fuites ont révélé que Stephen Witkoff, envoyé spécial du président, aurait récemment visité Damas. David Daoud affirme que l’administration Trump « tente de rassurer les Kurdes afin d’éviter une répétition du retrait chaotique d’Afghanistan ». Il ajoute que les États-Unis cherchent à garantir leur avenir, à prévenir des massacres et à coordonner avec la Turquie, malgré l’insistance d’Ankara à poursuivre sa lutte contre le « terrorisme » en Syrie. Cela pourrait être une tentative d’exercer une pression supplémentaire sur les FDS en exploitant l’incertitude concernant leur avenir avec Washington.



Il ajoute : « Les Iraniens ont un intérêt à affaiblir Al-Sharaa et à empêcher l’unification du pays, en le présentant toujours comme un terroriste. Cela pourrait influencer ses relations avec l’administration Trump et empêcher la levée des sanctions contre la Syrie ». Il souligne également un paradoxe : « Il est étrange de voir l’Iran et Israël partager le même objectif de fragiliser Al-Sharaa, notamment après l’implication d’Israël dans la question druze. En fin de compte, empêcher l’unification de la Syrie sert les intérêts iraniens ».



Une alliance kurde en difficulté

Pendant des années, les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ont été le principal allié des États-Unis dans la lutte contre Daech. Elles ont obtenu des gains significatifs et ont établi une administration de facto dans le nord-est syrien. Elles se sont également présentées comme les protectrices des Kurdes syriens, qui représentent environ 10 % de la population. De plus, elles assurent la sécurité des camps de détention abritant des milliers de membres de Daech et leurs familles.



Trump… une nouvelle approche

Toutefois, dans un contexte d’incertitude croissante quant au rôle des États-Unis, le soutien américain aux milices kurdes a été crucial pour leurs ressources financières. Washington leur a versé environ 186 millions de dollars en 2024. Cependant, Trump n’a pas encore confirmé la poursuite de ce soutien. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il a renforcé son slogan « America First », arguant que la Syrie n’était pas un enjeu pour les États-Unis. Il a écrit sur sa plateforme Truth Social en décembre, alors que les forces de l’opposition approchaient de Damas : « La Syrie est un chaos, mais ce n’est pas notre amie », appelant à une politique de non-intervention.



Des questions en suspens

Cependant, l’accord n’a pas répondu à plusieurs questions cruciales. Les FDS seront-elles autorisées à s’intégrer dans les forces armées syriennes en tant qu’entité militaire distincte, une exigence rejetée par le gouvernement d’Al-Sharaa lors des négociations précédentes ? Comment sera appliqué l’appel au « cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire syrien », alors que les combats se poursuivent dans le nord-est entre les FDS et les groupes armés soutenus par la Turquie ? Certains se demandent également si cet accord ouvrira la voie à une révision du processus politique initié par le gouvernement d’Al-Sharaa, souvent critiqué pour son « monopole » du pouvoir.