La ville d’Alexandrie en égypte pourrait-elle être engloutie par le changement climatique ?

Une étude récente de l’Université technique allemande de Munich a averti que la poursuite des changements climatiques pourrait entraîner l’engloutissement d’Alexandrie, l’une des plus anciennes villes de la Méditerranée. L’étude souligne une augmentation du nombre d’effondrements de bâtiments, passant d’un seul cas par an à 40 cas, avec une infiltration d’eau salée dans les fondations des habitations. Au cours des 20 dernières années, plus de 280 bâtiments se sont effondrés, soit dix fois plus que lors des décennies précédentes. L’étude attribue ce danger à la montée du niveau de la mer, à l’érosion des plages, à une mauvaise planification urbaine et à l’infiltration d’eau salée dans les nappes phréatiques. Elle s’est concentrée sur les quartiers de l’ouest d’Alexandrie, d’Al-Gomrok et du centre-ville, où les taux d’érosion atteignent 31 mètres par an. L’étude a également mis en garde contre les conséquences de l’expansion urbaine non contrôlée sur la côte nord. Les conclusions de l’étude ont suscité un débat parmi les experts égyptiens, certains doutant de ses motivations politiques, tandis que d’autres ont appelé à des mesures urgentes pour protéger la ville et son patrimoine. Des motivations non scientifiques Abbas Sharaki, professeur de géologie et de ressources en eau à l’Université du Caire, estime que cette étude exploite des faits scientifiques à des fins politiques. Il s’interroge sur le choix d’Alexandrie comme unique objet d’étude, alors que la plupart des villes méditerranéennes d’Afrique du Nord et du sud de l’Europe font face aux mêmes défis liés à la montée du niveau de la mer, à la salinité des sols et à l’érosion des côtes. En analysant les résultats de l’étude, Sharaki souligne qu’Alexandrie compte plus de 500 000 bâtiments. Si 40 s’effondrent chaque année, cela ne constitue pas une menace alarmante. De plus, il rappelle qu’Alexandrie est une ville ancienne avec un grand nombre de bâtiments vétustes et de quartiers à risque. Sharaki réfute les conclusions de l’étude en affirmant que les effondrements ne sont pas dus à l’infiltration de sel dans les fondations, mais plutôt à des violations des permis de construction et à des modifications illégales des structures. Il ajoute : « Les changements climatiques menacent trois grandes villes dans le monde – Miami, Shanghai et Alexandrie – en plus d’autres villes. Pourquoi alors se concentrer uniquement sur Alexandrie ? » Selon lui, la montée du niveau de la mer et des vagues reste dans des limites sûres, rendant improbable un engloutissement total de la ville. Bien qu’il reconnaisse certains problèmes, notamment à Alexandrie et à Marsa Matrouh, dus aux modifications des plages et à la présence de baies, il affirme que l’État égyptien a pris des mesures pour réduire les risques. Cela inclut la construction de barrières rocheuses massives pour atténuer l’impact des vagues, comme cela a été fait autour de la citadelle de Qaitbay et sur plusieurs plages de Rasheed. Une menace discutée depuis longtemps Mohamed Fahim, directeur adjoint du Laboratoire central du climat en Égypte, souligne que les avertissements concernant l’engloutissement d’Alexandrie ne sont pas nouveaux. Des figures comme Al Gore et Boris Johnson en ont déjà parlé, et des études en 2000, 2007, 2009 et 2014 ont évoqué la possibilité d’inondations, qui ne se sont finalement pas produites. Il estime que le scénario d’engloutissement d’Alexandrie reste théorique et non inévitable, bien qu’il reconnaisse l’aggravation des risques liés à l’érosion et à l’élévation du niveau de la mer. Toutefois, il assure que la situation reste sous contrôle. Selon Fahim, les cycles solaires influencent ces phénomènes climatiques. Il rappelle que l’activité solaire passée n’a pas entraîné une fonte catastrophique de la calotte glaciaire du Groenland. Il qualifie l’alarmisme sur le réchauffement climatique et l’engloutissement des villes d’exagéré, souvent lié à des agendas politiques et économiques. Il estime que l’érosion côtière peut être combattue par des moyens comme les digues en béton, l’amélioration des réseaux d’évacuation et la création de systèmes indépendants pour gérer l’eau salée. Il insiste également sur l’importance de la coopération internationale pour faire face aux risques climatiques et évoque les efforts de l’Égypte lors de la COP27 pour bâtir une alliance internationale visant à protéger les villes côtières, y compris Alexandrie et d’autres villes méditerranéennes. Des solutions pour éviter la catastrophe Atef Kamel, académicien égyptien et expert en changement climatique et en biologie marine, a proposé plusieurs solutions pour faire face aux menaces pesant sur Alexandrie, la côte nord de l’Égypte et la région du delta du Nil. Parmi ses recommandations : L’extension de l’usage des digues en béton La réduction des émissions de gaz à effet de serre La limitation des impacts négatifs du changement climatique Il insiste sur le développement d’infrastructures vertes et de conceptions côtières écologiques pour mieux protéger les villes et les bâtiments situés en bord de mer. Kamel met en avant l’importance de créer des espaces verts, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’empêcher l’infiltration de l’eau de mer dans les fondations des habitations. Il insiste également sur l’utilisation de matériaux de construction résistants au sel et appelle à une révision du code du bâtiment pour les zones côtières afin d’accroître leur résilience face aux changements climatiques, aux tsunamis et aux séismes. Il recommande également une « révolution verte » en plantant des végétaux résistants au sel sur les côtes afin d’absorber l’eau salée et d’atténuer l’effet des vagues hautes. Enfin, il suggère de s’inspirer de l’expérience thaïlandaise en matière de lutte contre l’érosion, en utilisant des systèmes d’alerte et de surveillance à distance. Un débat toujours vif Jamal Abdel Halim, expert en climat et directeur du réseau « Ajoa Al-Arab », juge les conclusions de l’étude comme étant « une vérité utilisée à des fins trompeuses ». Il exclut la possibilité d’une submersion d’Alexandrie tout en reconnaissant les dangers qui pèsent sur les villes côtières et les zones basses du delta du Nil. Il rappelle que la hausse des températures mondiales accélère la fonte des glaciers, ce qui entraîne une élévation du niveau de la mer et menace certaines zones basses. Il souligne aussi que l’augmentation de la salinité constitue un risque majeur pour les villes côtières, y compris Alexandrie, même si l’Égypte figure parmi les pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Toutefois, Abdel Halim appelle à la vigilance et à la préparation, en mettant en avant les efforts déjà entrepris par l’Égypte pour protéger Alexandrie, notamment la restauration de la citadelle de Qaitbay et la construction de 1 450 structures de protection contre les inondations et la montée des eaux. Il insiste sur l’adoption de nouveaux concepts de conception urbaine pour les villes côtières et la nécessité d’un entretien régulier des infrastructures de drainage. Il recommande aussi la création de ports maritimes, de passerelles en béton et de brise-lames pour limiter l’impact des vagues et sensibiliser l’opinion publique aux enjeux du changement climatique. Enfin, des habitants d’Alexandrie témoignent de l’ampleur des défis auxquels la ville est confrontée, entre érosion, montée des eaux et dégradation des bâtiments, appelant à une prise de conscience et à des solutions adaptées pour éviter un scénario catastrophe.