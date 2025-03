La Turquie attire l’attention des créateurs de cinéma du monde entier grâce aux exportations de séries et de films

Le président de l’Autorité du cinéma en Turquie, Said Yardımcı, a déclaré que les exportations de séries télévisées et de films locaux ont accru l’intérêt des studios de cinéma leaders dans le monde pour la Turquie.

Cela a été annoncé lors d’un événement spécial dans la province de Nevşehir, au centre du pays, où il a précisé que des études sont en cours au sein de l’Autorité, fondée en 2012, dans le but de faire de la Turquie l’un des principaux sites de tournage cinématographique dans le monde.

Il a indiqué que les séries télévisées et les films turcs ont récemment commencé à attirer de plus en plus l’attention des spectateurs au-delà des frontières, soulignant que la demande croissante a poussé l’industrie des séries télévisées et des films à se tourner davantage vers la Turquie.

Il a confirmé que les séries télévisées turques sont un puissant vecteur de culture, d’histoire et de mode de vie du pays à travers le monde, précisant qu’en moyenne 60 séries et films sont produits chaque année, exportés de l’Asie à l’Europe, des Balkans à l’Amérique du Sud, et regardés dans environ 170 pays.

Yardımcı a évoqué l’augmentation de l’intérêt en soulignant : « Si l’on regarde uniquement le public télévisuel, les statistiques montrent qu’il y a plus de 750 millions de téléspectateurs pour les œuvres turques, ce qui a augmenté l’intérêt de Hollywood, Bollywood et des grandes plateformes médiatiques, où des achats, des arrivées et des productions de projets se font en Turquie. »

Il a insisté sur le fait que « le tourisme est désormais divisé en différents secteurs. Après le tourisme d’affaires, culturel et sportif, il y a le tourisme cinématographique. Nous connaissons des lieux comme Las Vegas, Paris et Londres grâce aux séries et aux films. Les pays les plus chanceux à cet égard sont la France, l’Angleterre et l’Italie. »

Il a expliqué que « l’intérêt pour la Turquie a également augmenté ces dernières années, le tourisme cinématographique devenant une partie intégrante du tourisme. Je pense que le nombre de films tournés en Turquie et de leurs exportations augmentera dans les années à venir. »

Il a souligné que « la Turquie est riche en sites de tournage naturels, et ces derniers mois, des entreprises comme Paramount, Universal, Sony et Warner Brothers ont contacté la Turquie pour s’informer sur le soutien aux films, les questions de remboursement de la TVA et la disponibilité des permis de tournage. »

Il a conclu en disant : « Nous avons un patrimoine culturel riche qui s’étend de la mer Égée à la mer Noire, du sud-est de l’Anatolie à la mer de Marmara, une situation inestimable, unique et sans pareil. »

Les revenus des exportations de séries turques ont dépassé les 500 millions de dollars l’année dernière, avec plus de 300 œuvres exportées. Les séries turques connaissent un suivi massif dans le monde entier, en particulier au Moyen-Orient, en Amérique latine, ainsi qu’en Europe, en Australie et aux États-Unis.