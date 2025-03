La tour Skytree: un chef-d’œuvre architectural surplombant Tokyo et le mont Fuji

La tour Skytree de Tokyo, culminant à 634 mètres, offre une vue imprenable sur la grande métropole japonaise et, par temps clair, sur l’imposant mont Fuji.

Devenue l’élément le plus marquant du paysage de la capitale japonaise, cette structure sert de point de repère aux habitants de Tokyo dans leur quotidien, comme l’illustrent une série de photos prises par l’Agence France-Presse (AFP).

À l’origine, la tour devait mesurer 610 mètres, mais les architectes ont finalement décidé de l’élever davantage. Ainsi, lors de son inauguration en 2012, « Skytree » a été inscrit dans le Livre Guinness des records comme la « plus haute tour du monde ».

L’expression japonaise ancienne « Mo-Sa-Shi » correspond à la hauteur de la tour (634 mètres) et constitue en réalité un jeu de mots. Ce terme fait référence à l’ancienne province de Musashi, qui couvrait autrefois une vaste zone englobant Tokyo, Saitama et une partie de Kanagawa, selon le site officiel de Tokyo Skytree.

Ce nom évoque également Miyamoto Musashi, célèbre samouraï, artiste et philosophe de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, reconnu comme l’un des plus grands combattants à l’épée de l’histoire japonaise.

Aujourd’hui, la Tokyo Skytree est la deuxième plus haute tour du monde, juste après le Burj Khalifa de Dubaï, qui s’élève à 828 mètres, selon le livre Guinness des records.