La tendance du café salé envahit les réseaux sociaux… Comment le préparer ?

Une nouvelle tendance se propage sur les réseaux sociaux : le défi de préparer le café salé vietnamien, devenu la star d’Instagram et de TikTok. Des millions de personnes tentent de suivre les étapes pour réaliser et déguster cette boisson intrigante.

Cette mode a vu le jour au Ca Phe Muoi, un petit café situé dans la ville de Hué, au Vietnam, considéré comme le berceau de cette recette originale.

Comment préparer le café salé ?

Le café salé se prépare en ajoutant du lait concentré sucré au café vietnamien, puis en le recouvrant d’une crème salée. Il peut être dégusté chaud ou glacé.

Le propriétaire du café et son épouse ont confié à CNN Travel :

« Nous avons créé le café salé en 2010, lorsque nous avons ouvert notre premier établissement. L’association du lait concentré sucré et du sel atténue l’amertume du café et équilibre la douceur du lait concentré. »

Cette tendance s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant des avis partagés. Certains trouvent cette boisson délicieuse et digne d’être testée, tandis que d’autres estiment que son goût est peu agréable.

Alors, seriez-vous prêt à relever le défi du café salé ?