La suspension de Mohamed Simakan perturbe les plans d’Al-Nassr… et Pioli pourrait titulariser Durán contre l’Accord

La Commission de discipline et d’éthique de la Fédération saoudienne de football a suspendu le défenseur d’Al-Nassr, Mohamed Simakan, pour deux matchs suite à un carton rouge reçu lors du dernier match contre Al-Ahli. Cette décision oblige l’entraîneur italien Stefano Pioli à revoir la composition de l’équipe pour le match contre l’Accord, prévu vendredi lors de la 21e journée de la Saudi Pro League.



Pioli a choisi d’inclure l’attaquant colombien John Durán, qui a montré de bonnes performances et est complètement prêt, sans douleurs musculaires, après ses derniers entraînements. Initialement, l’entraîneur avait l’intention de le reposer pour ce match. La suspension de Simakan, la blessure d’Ottávio, et l’absence de Wesley, qui était engagé avec son équipe nationale, ont forcé Pioli à ajuster ses choix pour la rencontre contre l’Accord.



Des sources indiquent qu’Ali Al-Lajami a rejoint l’entraînement collectif en début de séance, mais a dû quitter en raison de douleurs musculaires, ne pouvant pas finir la session. Il est actuellement à la clinique du club, aux côtés d’Ottávio, Sultan Al-Ghanam et Abdullah Al-Khaibari, dont l’absence pour le match contre l’Accord est confirmée en raison de blessures.



L’équipe a terminé ses entraînements aujourd’hui par une séance et un jeu récréatif sur le terrain principal, en vue du match de demain. Cristiano Ronaldo devrait mener l’attaque d’Al-Nassr, et Pioli décidera de l’inclusion ou non de John Durán lors de la réunion finale avant le match.