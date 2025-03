La star de la Soul Angie Stone meurt brutalement à 63 Ans !

La chanteuse de soul et de R&B Angie Stone est décédée brutalement ce samedi à l’âge de 63 ans dans un accident de la route. L’artiste, connue pour ses titres à succès comme Wish I Didn’t Miss You et No More Rain (In This Cloud), quittait un concert en Alabama lorsqu’elle a pris la route en direction d’Atlanta avec plusieurs membres de son équipe. Les circonstances exactes du drame n’ont pas encore été précisées, et l’état de santé des autres passagers reste inconnu.

Dans un communiqué relayé par CNN, son entourage a rendu hommage à « une voix et un esprit qui vivront à jamais dans les cœurs de ceux qu’elle a touchés ». La famille prévoit d’annoncer prochainement les détails des services commémoratifs. Angie Stone avait marqué l’industrie musicale avec son style mêlant soul et hip-hop, débutant sa carrière à la fin des années 1970 au sein du trio The Sequence, avant d’entamer une carrière solo couronnée de succès dès les années 2000.

L’artiste, plusieurs fois nominée aux Grammy Awards, était une figure emblématique de la musique américaine. En 2018, elle avait rendu hommage à Aretha Franklin lors de ses funérailles en interprétant plusieurs morceaux aux côtés d’autres légendes de la soul. Son influence et son héritage musical continueront d’inspirer les générations futures.

Angie Stone laisse derrière elle son fils Michael, sa fille Diamond et deux petits-enfants. Sa disparition soudaine endeuille le monde de la musique, qui perd une artiste engagée et une voix inoubliable.