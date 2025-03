Intelligence Artificielle – OpenAI lance son générateur de vidéos en Europe

La société américaine géante de l’intelligence artificielleOpenAI a annoncé vendredi que son générateur de vidéo Sora est désormais disponible dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, après son lancement en décembre aux États-Unis et dans d’autres régions.

Dans un message sur la plateforme « X », « OpenAI » a précisé que cet outil technologique permettant de créer des vidéos en haute définition sera accessible aux abonnés payants du service « ChatGPT » de la société d’intelligence artificielle dans « l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ».

Le PDG de l’entreprise, Sam Altman, a écrit le 9 décembre que le retard du lancement de « Sora » en Europe était dû à la « conformité aux législations » européennes.

L’Union européenne dispose de règles plus complètes concernant la diffusion de l’intelligence artificielle et la protection des données par rapport à d’autres pays, y compris les États-Unis.

Altman avait alors déclaré que les futurs produits d’d' »OpenAIurraient « être retardés » et que « certains produits pourraient ne pas être proposés » en Europe.

Le logiciel Sora peut produire des vidéos basées sur diverses entrées, telles que des textes, des images ou des séquences fournies par l’utilisateur.

Les abonnés au service de base Plus peuvent créer jusqu’à 50 vidéos par mois en qualité standard et d’une durée d’environ 20 secondes, avec des options supplémentaires pour les utilisateurs du forfait Pro, qui peuvent s’abonner contre un tarif plus élevé.

OpenAI a déclaré en décembre avoir introduit des garanties contre les abus dans son service, notamment des données de vérification et des filigranes visibles, dans le but de dissiper les préoccupations publiques à ce sujet.

L’entreprise a temporairement restreint la création de vidéos comportant des personnes réelles, tout en renforçant les mesures de lutte contre la falsification numérique.

La technologie de génération de vidéos par intelligence artificielle est encore à un stade précoce. Même les vidéos produites par des artistes et présentées par OpenAI vendredi montrent des détails étranges, comme des textes illisibles et des mouvements corporels bizarres.

Altman a promis en décembre que le programme « Sora » deviendrait « beaucoup meilleur » à l’avenir.