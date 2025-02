“La Route des Estuaires” : Julie Wolkenstein face aux silences de l’enfance

Dans La Route des Estuaires, Julie Wolkenstein se plonge dans les méandres de sa propre histoire familiale, à la recherche de réponses sur un drame survenu lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant. Ce roman, publié chez P.O.L, prend la forme d’une enquête intime et littéraire sur la mort de son petit frère, disparu à l’âge de deux mois, un événement entouré de silence.

L’histoire commence par un voyage en voiture vers la Normandie, sur cette fameuse route des Estuaires, qu’elle a empruntée à différents moments de sa vie. Ce trajet devient un prétexte pour revisiter le passé, entre souvenirs familiaux et recherches minutieuses. Julie Wolkenstein explore cette période dont elle n’a aucun souvenir conscient et s’interroge : que reste-t-il en nous de ce qui s’est déroulé dans nos premières années, ces moments où se forgent pourtant nos émotions et nos repères ?

Le récit prend une tournure plus concrète lorsqu’une femme, Maryvonne, la contacte après avoir reconnu une photo d’elle enfant dans un magazine. Ce hasard relance l’écrivaine dans son enquête. À travers des fragments d’indices et des témoignages, elle tente de recomposer ce qui s’est joué dans sa famille après la perte de ce frère dont elle ne garde aucun souvenir.

Dans cette introspection littéraire, Julie Wolkenstein met également en lumière l’influence de son père, Bertrand Poirot-Delpech, lui-même écrivain. Grandir dans un univers où l’écriture était omniprésente a façonné son rapport à la littérature, bien que son propre parcours d’écrivaine ait été marqué par le besoin de s’affranchir de cette filiation.

Avec une écriture fluide et introspective, La Route des Estuaires interroge la mémoire, le poids du non-dit et la façon dont les drames familiaux nous façonnent, même lorsque nous en ignorons les détails. Un roman qui oscille entre enquête et quête existentielle, où chaque souvenir devient une pièce du puzzle d’une identité en construction.