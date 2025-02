D’après le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la rencontre de Riyad a initié un processus visant à rétablir les relations entre Moscou et Washington. Il a évoqué des échanges fructueux avec la délégation américaine, mettant en avant un engagement commun en faveur d’un renforcement des liens bilatéraux, en particulier dans les domaines économique et géopolitique. Il a également mis en avant la nécessité d’effacer l’héritage de l’administration Biden pour favoriser un nouveau partenariat.



Concernant le conflit en Ukraine, Lavrov a insisté sur l’importance de s’attaquer aux causes profondes de la crise et a affirmé que la Russie avait exhorté les États-Unis à prendre en compte ses préoccupations en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l’OTAN. Il a aussi dénoncé la persécution de la culture russe en Ukraine et exprimé ses inquiétudes face à la montée du néonazisme.



Le Kremlin a souligné que la reprise des relations avec Washington nécessiterait du temps et des efforts diplomatiques, mais que la dynamique était positive. Un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait avoir lieu prochainement pour poursuivre les discussions. Toutefois, certains analystes russes craignent une interférence européenne qui pourrait entraver le processus de normalisation.



Par ailleurs, l’Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre la Russie, illustrant la complexité du contexte géopolitique malgré les avancées diplomatiques entre Moscou et Washington.