La réunion consultative de Riyad met l’accent sur la coopération en faveur de la cause palestinienne

Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG), accompagnés de leurs homologues jordaniens et égyptiens, se sont retrouvés vendredi à Riyad pour une rencontre fraternelle et consultative. Ils ont échangé sur plusieurs enjeux régionaux et internationaux, en particulier les initiatives communes en soutien à la cause palestinienne et l’évolution de la situation à Gaza.



Organisée à l’initiative du prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed ben Salmane, cette réunion a réuni plusieurs chefs d’État et dirigeants, dont le roi Abdallah II de Jordanie, l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que les dirigeants des Émirats arabes unis, du Koweït et de Bahreïn.



Les participants ont exprimé leur soutien au sommet arabe extraordinaire prévu au Caire le 4 mars prochain.



Un responsable saoudien a précisé que cette rencontre s’inscrit dans une série de réunions périodiques instaurées depuis plusieurs années entre ces pays, soulignant l’importance des liens fraternels et de la coopération régionale. Il a ajouté que les décisions concernant l’action arabe commune seront abordées lors du prochain sommet en Égypte.



L’émir du Koweït, Cheikh Mechaal Al-Ahmad, a adressé un message de remerciement au prince héritier saoudien pour son accueil chaleureux, mettant en avant les relations historiques et les liens solides entre leurs nations. Il a également salué les efforts de l’Arabie saoudite pour faire face aux défis régionaux, notamment en soutien à la Palestine.



Par ailleurs, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed, a exprimé, via un message sur la plateforme « X », sa gratitude envers le roi Salmane et le prince héritier saoudien pour l’organisation de cette rencontre, qui témoigne de la volonté des pays participants de renforcer leur concertation et leur coopération.