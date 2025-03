La réindustrialisation marque le pas : la France enregistre un solde négatif d’usines en 2024

La dynamique de réindustrialisation de la France a connu un net ralentissement en 2024, selon le baromètre industriel dévoilé ce jeudi par le gouvernement. Pour la première fois depuis la création de cet indicateur en 2022, le solde net des ouvertures et fermetures d’usines est négatif. Au total, 114 nouvelles usines ont été inaugurées, tandis que 119 ont fermé, soit un déficit de cinq sites industriels. En prenant en compte les extensions et réductions significatives de sites existants, le solde global atteint 89 sites créés, en recul de 53 % par rapport à 2023.

Ce ralentissement intervient dans un contexte économique et géopolitique incertain, marqué par une conjoncture morose en Europe et dans le monde. Le gouvernement reconnaît l’impact de ces incertitudes sur les décisions d’investissement, notamment dans les secteurs énergivores comme l’automobile, la plasturgie et la mécanique. À l’inverse, l’industrie verte, l’énergie, l’économie circulaire et la santé ont mieux résisté. Le Premier ministre François Bayrou, accompagné des ministres de l’Industrie et du Travail, doit défendre la souveraineté industrielle du pays lors du salon Global Industrie à Lyon, avant une visite chez Alstom à La Rochelle.

Un autre baromètre, publié par le cabinet Trendeo, confirme cette tendance au ralentissement. Si le solde net de créations d’emplois dans l’industrie reste positif, il a chuté de plus de 60 % en un an, passant de 81 637 emplois nets en 2023 à 31 223 en 2024. Cette baisse s’explique par une montée des suppressions d’emplois (+77 %, soit 28 000 postes supprimés en plus) et une diminution des créations (-18 %, soit 22 000 créations en moins). Selon les projections des services de l’État, cette tendance devrait se poursuivre en 2025.