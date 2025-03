La RATP veut frapper plus fort contre les fraudeurs : hausse des amendes et doublement des contrôles

Face aux 700 millions d’euros de pertes annuelles liées à la fraude, la RATP a dévoilé ce vendredi un plan de lutte ambitieux, articulé autour de 20 mesures. Objectif : réduire de moitié la fraude d’ici fin 2025. Première décision forte : l’augmentation des amendes à 70 euros en cas de paiement immédiat, contre 50 actuellement, et 120 euros si réglée ultérieurement. La régie attend désormais le feu vert d’Île-de-France Mobilités pour appliquer ce nouveau barème.

Des contrôles renforcés, notamment sur les bus et tramways

Avec un taux de fraude atteignant 15 à 16 % sur les lignes de bus et de tram, les contrôles vont fortement s’intensifier. La RATP prévoit de doubler le nombre de contrôleurs sur le tramway en trois ans, et d’augmenter de 50 % les effectifs sur le réseau ferré. Depuis mi-février, 200 opérations ciblées ont déjà permis de contrôler 60 000 voyageurs et de dresser 6 300 amendes.

Vidéo, IA, et réponse pénale : une stratégie globale

Le plan prévoit aussi l’expérimentation de caméras intelligentes, capables de détecter les franchissements illégaux de portiques. Des campagnes de sensibilisation à destination des jeunes seront lancées, tandis que le programme national « Stop Fraude » facilitera le paiement des amendes. Enfin, la RATP veut renforcer la réponse judiciaire face aux récidivistes et pérenniser l’usage des caméras-piétons pour sécuriser ses agents, dont les agressions ont bondi de plus de 20 % entre 2021 et 2024.