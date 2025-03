Apple: de nouvelles fuites révèlent des détails sur l’iPhone 17 Air

Apple se prépare à lancer la série iPhone 17 au second semestre 2025, qui comprendra les modèles iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, et iPhone 17 Pro Max.

Selon ce qu’a rapporté le site « Mashable », les dernières fuites indiquent que l’iPhone 17 Air sera le modèle le plus mince d’Apple à ce jour, remplaçant ainsi le modèle « Plus » précédent.

D’après les prévisions de l’analyste célèbre Ming-Chi Kuo, l’épaisseur du téléphone, en tenant compte du renflement de la caméra, sera de 9,5 mm, tandis que l’épaisseur du châssis principal sera de 5,5 mm.

Caractéristiques attendues de l’iPhone 17 Air :

• Design élégant avec un cadre en titane, comparé aux cadres en aluminium des autres modèles de la série.

• Écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la fonctionnalité Dynamic Island.

• Caméra frontale de 24 mégapixels et une caméra arrière unique de 48 mégapixels.

• Support des réseaux 5G et des technologies Wi-Fi améliorées par Apple.

• Processeur A18 ou A19 avec 8 Go de RAM et prise en charge des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Les fuites révèlent également que le prix de l’iPhone 17 Air sera compris entre 1 299 et 1 500 dollars américains. Apple devrait fournir plus d’informations sur ce modèle au cours des mois à venir.