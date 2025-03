La politique douanière de Donald Trump pousse les pays visés par des tarifs punitifs à se rapprocher

Les droits de douane imposés par Donald Trump ont incité les partenaires commerciaux des États-Unis à renforcer leur coopération, créant ainsi les bases d’un nouvel environnement commercial mondial.

Ainsi, le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, pour discuter de commerce et d’égalité des chances dans les échanges commerciaux. Wang doit également se rendre à Séoul pour assister, ce dimanche, à une réunion ministérielle trilatérale avec ses homologues sud-coréen et japonais, afin de débattre des mutations du commerce mondial.

Le ministère chinois du Commerce a qualifié la rencontre de vendredi avec Šefčovič d’échange franc et pragmatique de points de vue.

Šefčovič a déclaré sur la plateforme X qu’il est essentiel de garantir que les relations entre l’Union européenne et la Chine soient fondées sur l’égalité des chances, tant au niveau des flux commerciaux que des investissements, avec une ouverture réciproque des marchés.

Il s’agissait de la première visite officielle de Šefčovič en Chine depuis sa prise de fonctions à la fin de l’année dernière.

Malgré les différends commerciaux persistants, les hauts responsables de Pékin et de l’Union européenne cherchent à trouver un terrain d’entente, dans un contexte où l’administration Trump menace de bouleverser les relations transatlantiques et l’équilibre du commerce mondial.

Dans le cadre de sa guerre commerciale avec la Chine, Trump a récemment annoncé une hausse de 10 % des droits de douane sur les importations chinoises, portant le total à 20 % depuis son arrivée au pouvoir.

En réponse, la Chine a imposé des droits de douane de 15 % sur une série de produits agricoles américains, notamment le soja, le porc et le blé. Premier producteur mondial d’acier, la Chine a promis de prendre « toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes » face aux tarifs américains sur ses exportations d’acier et d’aluminium.

Trump a ensuite exprimé sa volonté de négocier un accord douanier avec la Chine, à condition que celle-ci accepte de vendre les activités de la plateforme TikTok sur le territoire américain.

Parallèlement, Séoul a indiqué que les ministres sud-coréen et chinois du Commerce s’étaient réunis samedi pour discuter de l’évolution du commerce mondial, et sont convenu de renforcer la coopération bilatérale ainsi que leur coordination dans les forums commerciaux multilatéraux.

Wang Wentao est en visite à Séoul pour prendre part à une réunion ministérielle trilatérale avec Ahn Duk-geun, ministre sud-coréen du Commerce, et Yuki Muto, ministre japonais.

Selon un communiqué du ministère sud-coréen du Commerce et de l’Industrie, les deux ministres ont échangé sur les moyens de coopération bilatérale et sur les questions commerciales liées aux mutations du commerce mondial.

Il s’agit de leur première rencontre depuis novembre 2023, dans un contexte où les importations des deux pays risquent d’être affectées par les droits de douane que Trump menace d’imposer.

La Corée du Sud se prépare à l’impact de nouvelles taxes douanières susceptibles de toucher ses principales exportations vers les États-Unis, comme les semi-conducteurs et les batteries de voitures électriques.

Le ministre Ahn a déclaré que les droits de douane de 25 % sur les automobiles, annoncés la semaine dernière par Trump, devraient poser de graves difficultés aux constructeurs automobiles sud-coréens.