La police turque déjoue une tentative de vente d’une momie ancienne « effrayante » pour un million de dollars

La police turque a découvert une momie momifiée et étrangement préservée dans une maison soupçonnée d’être utilisée pour le trafic d’antiquités, après une descente surprise.

Il est supposé que la momie appartient à une personne chrétienne du Moyen Âge. Des images vidéo des autorités locales montrent les restes de la momie, avec ses bras croisés. Il semble que cet objet antique exceptionnel ait été destiné à être vendu sur le marché noir.

La maison dans la province historique de Niğde (ou Nigde), située dans le centre-sud de la Turquie, a été perquisitionnée dans le cadre d’une campagne de lutte contre le trafic illégal d’antiquités précieuses.

Selon la presse turque, six suspects ont été arrêtés par les autorités, dont un étudiant, un coiffeur, un mécanicien automobile, un marchand de voitures, un fermier et un propriétaire de magasin. La momie ancienne a maintenant été remise à des experts pour une analyse approfondie.

Selon l’enquête, trois des suspects ont découvert la momie il y a environ un an lors de fouilles dans un champ près du lac Kalay Göl, dans la région de Kemerhisar. La momie était enterrée à une profondeur d’environ 1,5 à 2 mètres sous terre, avec une partie de ses jambes apparaissant à la surface.

Après l’avoir extraite, ils l’ont transportée dans une maison abandonnée appartenant au grand-père de l’un des suspects dans le quartier de Tepe Mahallesi. Initialement, la momie a été conservée à l’intérieur de la maison avant d’être déplacée dans un trou d’égout dans le jardin. Ils ont caché la momie pendant un an avant de tenter de la vendre récemment pour un million de dollars.

Il convient de noter que la Turquie est riche en sites historiques, ce qui en fait une cible pour les trafiquants d’antiquités. Depuis 1980, la Turquie a récupéré plus de 26 000 objets culturels, y compris des pièces rares et des sculptures.

Les autorités de la province de Niğde ont déclaré dans un communiqué : « À la suite d’une opération réussie menée par le commandement de la gendarmerie de la province de Niğde dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels et naturels, un groupe de personnes tentant de vendre une momie historique a été découvert et arrêté dans la ville de Kemerhisar, située dans le district de Bor. »

Le communiqué a ajouté : « Suite à l’opération, une momie semblant appartenir à un homme, et qui se révèle être celle d’un chrétien du Moyen Âge, a été saisie dans la maison d’une personne nommée HG, et six suspects ont été arrêtés en lien avec l’incident. »