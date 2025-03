La police nationale alerte sur l’émoji le plus utilisé par les violeurs et pédophiles

Un émoji, comme pour se reconnaître entre eux. La police nationale lance l’alerte. Via les réseaux sociaux. Sur TikTok, notamment, des comptes utilisent un seul et même émoji pour partager des photos de mineurs.

#Protéger | Sur TikTok, des comptes partagent des photos suggestives de mineurs, identifiés par l’émoji “pizza”. Si vous êtes témoin de ce genre de profils, signalez les sur #PHAROS : https://t.co/dpNkSZpykN pic.twitter.com/DtOwgo1Gms — Police nationale (@PoliceNationale) March 24, 2025

Cet émoji est simple, c’est une part de pizza. La police nationale profite de la puissance de ses canaux de diffusion sur X, Instagram ou TikTok pour mettre en garde la population française. « Si vous êtes témoins de ce genre de profils, signalez les sur Pharos« , peut-on lire. « Vous êtes nombreux à nous signaler un phénomène inquiétant sur les réseaux sociaux, des comptes avec un émoji pizza dans leur pseudo mettant en avant des photos de jeunes filles mineures parfois dans des positions suggestives« .

7 ans de prison et 100 000 euros d’amende

« Parlons clairement, acheter, partager ou posséder ces images est une infraction pénale grave. En France, la loi prévoit jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende pour ce type d’infraction. Il n’y a aucun impunité pour ces actes« .

Une sorte de « pizzagate » est lancée sur les réseaux sociaux. Mais l’utilisation de messages codés et d’émojis par les réseaux pédophiles n’oa rien de nouveau.

Grâce aux WikiLeaks de 2016, on a appris certains codes les plus courants. Le hotdog pour parler de jeunes garçons, les noix pour des enfants de couleur, le morceau de fromage pour évoquer de très jeunes filles, etc. Répugnant.