La plateforme Spotify célèbre les talents africains

Les musiciens et chanteurs nigérians et sud-africains ont connu un succès sans précédent en 2024 sur Spotify, enregistrant des revenus records, selon la célèbre plateforme de streaming musical.

Les genres musicaux africains ont accumulé les succès ces dernières années, avec en tête d’affiche des artistes comme Burna Boy, chanteur et auteur-compositeur nigérian, Ayra Starr, chanteuse nigériane montante, et Tyla, chanteuse sud-africaine récompensée par un Grammy Award pour la meilleure performance musicale africaine.

Dans un communiqué, Spotify a indiqué que son rapport pour l’année 2024 « montre une croissance exceptionnelle dans les secteurs musicaux d’Afrique subsaharienne, avec des revenus records et une portée mondiale pour les artistes nigérians et sud-africains ».

Les sommes versées aux artistes nigérians ont doublé par rapport à l’année précédente, atteignant 58 milliards de nairas (soit environ 37,8 millions de dollars) en 2024. De leur côté, les artistes sud-africains ont engrangé 400 millions de rands (environ 20,9 millions de dollars).

Les genres nigérian de l’Afrobeats et sud-africain de l’Amapiano sont désormais parmi les styles musicaux les plus populaires à travers le monde. Les artistes des deux pays collaborent, s’inspirent mutuellement et rivalisent dans des compétitions prestigieuses comme les Grammy Awards.

Spotify souligne que la musique en provenance de ces deux pays a connu « une expansion mondiale sans précédent », attirant plus d’un milliard de nouveaux auditeurs.

La plateforme précise également que ces artistes ont aussi conquis leurs publics locaux : « les revenus générés par la musique en langues vernaculaires ont fortement augmenté ».

Lancée en 2008, Spotify compte aujourd’hui plus de 640 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde entier.