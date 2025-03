La montée du niveau des mers dépasse les prévisions, alerte la Nasa

En 2024, le niveau des océans a augmenté plus fortement qu’attendu, révèle une étude publiée hier par la Nasa. Selon les données satellitaires de l’agence spatiale américaine, le niveau moyen des mers s’est élevé de 0,59 centimètre l’année dernière, dépassant nettement les 0,43 centimètre prévus par les scientifiques.

Cette augmentation record s’explique par un réchauffement exceptionnel des océans, associé à la fonte accélérée des glaciers terrestres. « Chaque année présente des variations, mais une chose reste certaine : les océans continuent de s’élever, et ce rythme s’accélère dangereusement », indique Josh Willis, spécialiste du climat à la Nasa.

Entre 1993 et 2023, le niveau moyen des océans s’était déjà accru de 10 centimètres à l’échelle mondiale. Deux facteurs majeurs sont responsables de cette montée : la fonte rapide des calottes glaciaires et des glaciers qui ajoutent de grandes quantités d’eau douce aux océans, et l’expansion thermique de l’eau marine due à la hausse des températures.

Cette accélération inquiétante est une conséquence directe du changement climatique causé par l’activité humaine. La hausse continue de la température moyenne à la surface du globe, liée aux émissions massives de gaz à effet de serre, amplifie inexorablement ce phénomène.