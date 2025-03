La mode française rend hommage à la littérature anglaise dans le défilé « Dior »

La maison Dior a présenté sa collection de prêt-à-porter pour l’automne-hiver 2025 lors de la Fashion Week de Paris, dans un défilé qui peut être décrit comme une œuvre théâtrale contemporaine où la mode se mêle à la littérature.



Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la maison, a réussi à fusionner dans ce défilé les éléments historiques du roman Orlando, signé par l’écrivaine britannique Virginia Woolf, avec les caractéristiques emblématiques de l’univers Dior. Un théâtre spécialement conçu pour l’occasion a été installé dans les célèbres Jardins des Tuileries à Paris. Chiuri s’est également inspirée des créations des célèbres designers Gianfranco Ferré et John Galliano durant leurs périodes successives à la tête de la direction artistique de Dior, entre 1989 et 2011.



Un défilé théâtral



Chiuri a conçu le défilé sous la forme d’une pièce de théâtre en cinq actes. Il comprenait 75 silhouettes, dominées par trois couleurs principales : le noir, le blanc et le beige, avec une présence discrète du rouge, représentée par une seule veste. Une combinaison de marron et beige a également été observée dans trois looks ornés d’un motif marbré.



La chemise blanche a été un élément récurrent dans plusieurs tenues. Chiuri explique qu’elle s’est inspirée des créations de Gianfranco Ferré, en la réinterprétant avec un mélange d’influences féminines et masculines. Elle a également revisité le corset, une pièce emblématique de l’archive Dior, en l’intégrant aux vestes et manteaux.



Des détails masculins



Les influences militaires et les touches masculines étaient bien présentes dans de nombreuses silhouettes, mais sans occulter la délicatesse féminine et le raffinement qui se manifestaient à travers l’utilisation de dentelle et de matières transparentes épousant le mouvement du corps. La collection comprenait également des shorts, des capes, des robes ainsi que des vestes « parka » et des trench-coats imperméables, sublimés par des ornements d’inspiration baroque, un style cher au designer John Galliano.



Côté accessoires, les silhouettes étaient accompagnées de collants opaques et de chaussures classiques ornées de détails en dentelle.



Les critiques de mode ont unanimement salué cette collection Dior pour l’automne-hiver 2025, la considérant comme l’une des meilleures collections présentées par Chiuri pour la maison. Grâce à ce défilé, elle a su dépasser les frontières du style traditionnel de Dior pour proposer des créations inspirées d’éléments historiques, revisités avec une modernité remarquable.