La maladie d’Alzheimer pourrait ne pas être exclusivement liée au cerveau

Pendant des décennies, la maladie d’Alzheimer a été traitée comme une affection touchant exclusivement le cerveau, jusqu’à ce qu’une nouvelle étude vienne remettre en question cette conception, suggérant que cette maladie courante pourrait avoir d’autres causes encore inexplorées par les scientifiques.

Quelles sont les causes possibles de la maladie d’Alzheimer ?

Les chercheurs estiment aujourd’hui que la maladie d’Alzheimer pourrait résulter d’un dysfonctionnement du système immunitaire et d’un trouble du métabolisme, et ne serait pas uniquement liée à l’accumulation d’une protéine dans le cerveau, contrairement à ce qui était couramment admis. Cela pourrait expliquer l’échec des traitements existants qui ciblent les plaques amyloïdes présentes dans le cerveau. En réalité, ces médicaments ne s’attaquent pas à la véritable cause de la maladie, selon une publication dans Neuroglobe.

La maladie d’Alzheimer pourrait être due à une attaque du système de défense du cerveau contre des cellules nerveuses saines, un mécanisme similaire à celui des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Ce changement de perspective ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques contre la maladie d’Alzheimer.

Si cette dernière est liée à des inflammations, à une résistance à l’insuline ou à un dysfonctionnement du système immunitaire, les futurs traitements devraient alors se concentrer sur la réhabilitation du système immunitaire et du métabolisme, plutôt que sur les plaques amyloïdes, qui ont longtemps été la cible principale des recherches.

Même les modifications du mode de vie susceptibles d’améliorer la réponse à l’insuline et de réduire les niveaux d’inflammation pourraient jouer un rôle clé dans la prévention et l’intervention précoce contre la maladie. Il ne fait aucun doute que l’approche de la maladie évolue en conséquence, dans l’espoir de trouver des solutions efficaces pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.