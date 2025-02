La mairie de Paris renvoyée en justice pour homicides involontaires

Six ans après l’explosion qui a ravagé la rue de Trévise à Paris, la mairie et le syndic de copropriété seront jugés pour « homicides et blessures involontaires ». La justice reproche à la Ville de Paris des fautes d’imprudence et de négligence, notamment l’absence d’investigations sur un affaissement de trottoir qui a conduit à la rupture d’une canalisation de gaz. De son côté, le syndic est mis en cause pour avoir tardé à réparer une fuite d’eaux usées signalée dès 2015.

L’explosion, survenue le 12 janvier 2019 dans le IXe arrondissement, avait causé la mort de quatre personnes, dont deux pompiers, blessé plus de 200 personnes et laissé près de 400 sinistrés. Si la mairie de Paris a participé à l’indemnisation des victimes, elle conteste toute responsabilité pénale et entend se défendre devant le tribunal correctionnel.

Une audience préparatoire est prévue le 23 mai pour fixer les modalités du procès, qui pourrait se tenir en 2026. Les parties civiles, représentées par Me Olivier Morice, se réjouissent de cette avancée judiciaire et espèrent un jugement qui reconnaîtra la responsabilité des acteurs impliqués.