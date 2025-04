La levée des sanctions et le renforcement de la coopération au cœur de la visite du président syrien au Qatar

Le président syrien, Ahmad Al-Sharaa, est arrivé ce mardi dans la capitale qatarie, Doha, pour une visite visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à discuter de plusieurs dossiers, dont les efforts du Qatar en faveur de l’État syrien nouvellement formé.

Lors de cette visite, le président Ahmad Al-Sharaa doit rencontrer l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’aborder les aspirations du peuple syrien à la stabilité et au développement. Il doit également s’entretenir avec plusieurs responsables et hommes d’affaires qataris.

Selon l’agence de presse qatarie, le Qatar a réaffirmé sa position constante en faveur du peuple syrien dans sa quête de paix et de justice, exprimant sa volonté de coopérer avec l’administration syrienne sur divers dossiers internationaux, en priorité la levée des sanctions imposées à la Syrie.

Cette initiative de M. Al-Sharaa s’inscrit dans le cadre d’efforts diplomatiques visant à mobiliser le soutien arabe en faveur de la levée des sanctions, qui entravent les plans de reconstruction du pays. Ce sujet avait également été abordé lors de sa visite aux Émirats arabes unis, lundi, et constitue l’un des axes majeurs de sa visite actuelle à Doha.

La visite du président syrien intervient après une série de mesures prises par le nouveau gouvernement syrien pour renforcer la stabilité, notamment l’accord d’intégration des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans l’armée syrienne, la formation d’un nouveau gouvernement et les efforts déployés pour mettre fin à la présence armée en dehors des institutions de l’État.

Cette visite s’inscrit aussi dans le cadre d’un rapprochement arabe avec Damas, puisqu’elle survient moins de trois mois après la visite de l’Émir du Qatar à la capitale syrienne, la première d’un dirigeant arabe depuis la fin du régime de Bachar al-Assad.

Selon des observateurs, la visite de l’Émir du Qatar en janvier dernier portait un message de soutien politique et moral au peuple syrien, dans un contexte de transformations majeures dans le pays, qui nécessite un appui global pour reconstruire un État fondé sur la dignité, les droits des citoyens et la satisfaction de leurs aspirations légitimes.

Le 16 janvier dernier, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, s’était rendu à Damas et avait rencontré le président Al-Sharaa. Ils avaient discuté des derniers développements sur la scène syrienne et des dossiers de coopération, réaffirmant l’unité, l’indépendance et la souveraineté de la Syrie.

Le 5 janvier, une délégation syrienne de haut niveau s’était également rendue à Doha. Elle comprenait le ministre des Affaires étrangères Assad Al-Shibani, le ministre de la Défense Marhaf Abou Qasra, et le chef des services de renseignement Anas Khattab. La délégation avait tenu des réunions avec des responsables qataris pour discuter des besoins humanitaires et de développement en Syrie.

Le 16 décembre 2024, le Qatar avait annoncé la reprise des activités de son ambassade à Damas, après près de 13 ans de rupture des relations avec le régime syrien en 2011. Cette décision a été décrite comme l’incarnation de la position de principe du Qatar en faveur du peuple syrien et de sa révolution, ainsi que de son engagement à participer à la reconstruction de la Syrie.

Dans le cadre du soutien continu du Qatar, une « Ville de l’Espoir » a récemment été inaugurée dans le nord de la Syrie, destinée à héberger les personnes affectées par les crises et à offrir un logement digne aux déplacés. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre « Qatar Charity » et l’organisation turque « Humanitarian Relief Foundation ».

La ville comprend 1 400 unités résidentielles pouvant accueillir plus de 8 800 personnes, ainsi que des infrastructures de services complètes : écoles, centres de santé, mosquée et marchés, offrant ainsi une vie plus stable à ses habitants.