« La Légende de Monte-Cristo » : le roman de Dumas devient une comédie musicale

L’adaptation musicale de l’œuvre d’Alexandre Dumas débarque en janvier 2026 au Dôme de Paris avant de partir en tournée en France, en Suisse et en Belgique. Conçue pour réinventer le mythe d’Edmond Dantès, cette comédie musicale promet de mettre davantage l’accent sur la dimension romantique que sur la traditionnelle quête de vengeance. Avec un casting prestigieux où Gjon’s Tears incarne le Comte vengeur et Philippine Lavrey interprète Mercédès, le spectacle se veut une célébration du récit intemporel de Dumas, repensé pour toucher le public d’aujourd’hui.

Entre Mythe et Intimité : Le Nouveau Visage de Dantès

Les créateurs ont choisi de placer le curseur entre le mythe et l’intime. Selon Romann Nakache, coauteur du livret, « au cœur de cette histoire, il y a l’amour perdu et retrouvé », une approche qui donne à Mercédès un rôle aussi important que celui d’Edmond Dantès. En transposant le récit en comédie musicale, l’équipe a imaginé des numéros chantés qui décortiquent les personnages, leurs espoirs et leurs contradictions, offrant ainsi une lecture inédite et sensible de l’œuvre de Dumas. L’adaptation se distingue par son ambition de conjuguer l’épique et le personnel, transformant le traditionnel conte de vengeance en une histoire de rédemption et de passion.

La mise en scène, signée du metteur en scène Serge Postigo et de la chorégraphie innovante de Nicolas Huchard, intègre des éléments visuels modernes et des décors qui évoluent au gré des numéros, créant une atmosphère qui oscille entre grandeur classique et contemporanéité. La musique, composée en collaboration avec des talents tels que Vincent Brion et Fred Savio, enrichit ce spectacle en apportant une profondeur émotionnelle aux enjeux narratifs. Ce projet offre ainsi une réinterprétation rafraîchissante du personnage de Monte-Cristo, célébrant non seulement le triomphe du pardon et de l’amour, mais aussi la capacité de la culture à réinventer les légendes pour les rendre accessibles à un public moderne.