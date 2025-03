La guerre israélienne à gaza attise les tensions entre les stars du film blanche-neige

Selon des sources du magazine américain People, une tension existerait entre les deux actrices principales du film Blanche-Neige, l’Israélienne Gal Gadot et l’Américaine Rachel Zegler.



D’après ce magazine spécialisé dans le domaine artistique et les célébrités, un écart d’âge important sépare les deux actrices, et leurs opinions politiques divergent, ce qui a contribué à l’absence d’entente entre elles. Une source proche a indiqué que Zegler, âgée de 23 ans, « n’a aucun point commun avec Gadot, mère de quatre enfants ».



Un différend politique qui accentue la tension

La même source a ajouté que leur divergence idéologique accentue leur tension. Gal Gadot, née dans la colonie de Petah Tikva, a auparavant servi dans l’armée israélienne et a fait partie des personnalités publiques qui ont organisé des événements de soutien à Israël dans sa guerre contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.



À l’inverse, Rachel Zegler, d’origines colombienne et polonaise, a exprimé son soutien aux Palestiniens à travers ses comptes sur les réseaux sociaux et a critiqué la guerre israélienne à Gaza.



Critiques mutuelles autour de Blanche-Neige

Depuis l’annonce du choix de Rachel Zegler pour incarner Blanche-Neige en 2021, l’actrice a été la cible d’attaques racistes sur Internet en raison de ses origines latines. Gal Gadot, âgée de 39 ans, incarne dans le film le rôle de la Reine maléfique, sous la direction de Mark Webb.



Le remake de Blanche-Neige et les Sept Nains, inspiré du classique de Disney sorti en 1937, a fait l’objet de nombreuses critiques avant même sa sortie. Zegler a suscité la polémique en qualifiant la version originale de « dépassée », affirmant que la nouvelle adaptation présenterait une Blanche-Neige plus moderne.



Cependant, selon People, Gal Gadot ne partage pas cette vision. Elle estime qu’« il n’est pas approprié de critiquer un projet artistique auquel on a accepté de participer ou de créer une controverse autour de celui-ci ».



Apparitions médiatiques malgré les tensions

Malgré les tensions évoquées, les deux actrices sont apparues ensemble lors de plusieurs événements promotionnels du film, notamment à la convention D23 organisée par Disney en 2022, où les fans ont pu découvrir les nouveaux projets de la société. Elles ont également assisté à l’avant-première du film à Los Angeles le 15 mars, bien que Gal Gadot ait été absente de la projection européenne en Espagne le 12 mars en raison d’engagements médiatiques à New York, selon le magazine.



La source a précisé que la relation entre les deux actrices n’avait pas atteint le point de rupture, puisqu’elles sont apparues ensemble aux Oscars et doivent se retrouver cette semaine.



Le film Blanche-Neige est attendu dans les salles américaines et internationales à partir du 21 mars, dans un climat de controverse persistante.